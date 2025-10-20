Ailesi günlerdir onu arıyordu... 13 yaşındaki kız bakın nerede bulundu!

Olay, Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kiraz ilçesine bağlı kırsal Haliller köyünde meydana geldi. 13 yaşındaki B.H. isimli kız çocuğu, ailesiyle birlikte Haliller Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen bir düğüne katıldı. Bir süre sonra kızlarını okul bahçesinde göremeyen aile, çevrede arama yapmaya başladı. Ancak B.H’ye ulaşamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, okul çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İlgili Haber 13 yaşındaki Buse sırra kadem bastı… Kameradaki detay ekipleri alarma geçirdi

EVİNİN YAKINLARINDA SAKLANIRKEN BULUNDU

Kamera kayıtları ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu, kayıp B.H jandarma ve AFAD ekipleri tarafından evinin yakınlarında sağ salim bulundu. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen B.H'nin, ailesinden izinsiz olarak bir arkadaşıyla gezmeye çıktığı daha sonra korktuğu için bir süre evine yakın bölgede saklandığı öğrenildi.