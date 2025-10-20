Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ailesi günlerdir onu arıyordu... 13 yaşındaki kız bakın nerede bulundu!

Ailesi günlerdir onu arıyordu... 13 yaşındaki kız bakın nerede bulundu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Kiraz ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin çalışmaları sonucu sağ salim bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, ailesinden izinsiz olarak bir arkadaşıyla geziye çıktığı, daha sonra ise korktuğu için evinin yakınlarında saklandığı belirtildi.

Olay, Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kiraz ilçesine bağlı kırsal Haliller köyünde meydana geldi. 13 yaşındaki B.H. isimli kız çocuğu, ailesiyle birlikte Haliller Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen bir düğüne katıldı. Bir süre sonra kızlarını okul bahçesinde göremeyen aile, çevrede arama yapmaya başladı. Ancak B.H’ye ulaşamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, okul çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

EVİNİN YAKINLARINDA SAKLANIRKEN BULUNDU

Kamera kayıtları ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu, kayıp B.H jandarma ve AFAD ekipleri tarafından evinin yakınlarında sağ salim bulundu. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen B.H'nin, ailesinden izinsiz olarak bir arkadaşıyla gezmeye çıktığı daha sonra korktuğu için bir süre evine yakın bölgede saklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meksika'da geleneksel 'Ölüler Günü' kutlandıOrmandan kova kova mantar topladılar: Pazarda kilosunu 400 liradan sattılar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bıçaklı kavgada can veren çocuğun annesi feryat etti! "Tarla gibi yapmış oğlumu" - 3. SayfaOğlu bıçaklanarak katledildi, anne feryat ettiVatandaşlar fark etti, hemen ekiplere haber verdi! 300 ton tek seferde kül oldu - 3. SayfaKaraman'da 300 ton saman balyası kül olduKastamonu'da feci olay! Yol kenarında ceset bulundu - 3. SayfaKastamonu'da feci olay! Yol kenarında ceset bulunduVan'da 'okul taşıtı' yazan araçtan uyuşturucu çıktı - 3. Sayfa'Okul taşıtı' yazan araçtan uyuşturucu çıktı!Mardin'de operasyon! 47 firari yakalandı - 3. SayfaMardin'de operasyon! 47 firari yakalandıSakarya'da otomobille 'patpat' çarpıştı: 6 kişi yaralandı! - 3. SayfaSakarya'da otomobille 'patpat' çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...