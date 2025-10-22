Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Barış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, görenler hayran kaldı

Barış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, görenler hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Barış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, görenler hayran kaldı
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Alanya'da yaşayan İranlı sanatçı Farajollah Bagheri, Barış Manço’nun dev portresini Galip Dere Plajı’nın kumlarına çizdi. “Sanat tüm dünyanın dilidir” diyen Bagheri, eserleriyle hem Türk sanatçılarına olan sevgisini hem de evrensel sanat anlayışını gözler önüne serdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki İranlı heykeltıraş ve ressam Farajollah Bagheri, kum sanatıyla Türk müziğinin unutulmaz ismi merhum Barış Manço'yu Galip Dere Plajı'nın kumlarına resmetti. 

Barış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, görenler hayran kaldı - 1. Resim

İRANLI SANATÇI ALANYA SAHİLİNİ TUVALE ÇEVİRDİ

Seneler önce İran'dan Alanya'ya yerleşen ve burada sanat çalışmalarını sürdüren Bagheri, daha önce kumun üzerine çizdiği Müslüm Gürses portresiyle sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sanatçı, bu defa da çok sevdiği Barış Manço için ön hazırlık yaptı. Çizim süreci boyunca farklı açılardan denemeler yapan Bagheri, öğle saatlerinde başladığı çalışmasını gün batımına kadar sürdürdü. Daha öncesinde evde hazırlamış olduğu resmi kuma numaralandırdıktan sonra tırmık yardımı ile resmi nakış nakış kumlara işleyen Bagheri yaptığı işten ise keyif alıyor.

Barış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, görenler hayran kaldı - 2. Resim

YÜZ HATLARINI ÖZENLE İŞLEDİ

Kumun doğal dokusunu tuval gibi kullanan sanatçı, Barış Manço'nun karakteristik yüz hatlarını ve saç detaylarını büyük bir özenle işledi. Çalışma tamamlandıktan sonra, sahilde yürüyen vatandaşlar ve turistler dev portreyi ilgiyle izleyerek cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Barış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, görenler hayran kaldı - 3. Resim

“TÜRK SANATÇILARI ÇOK SEVİYORUZ”

Yaptığı bu resimlerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden ve İranlıların Türk sanatçılarını çok sevdiğini söyleyen Farajollah Bagheri, "İranlı heykeltıraş ve ressamım. 30 yıldır heykeltıraş ve ressamlık yapıyorum. 10 yıldır Alanya'da yaşıyorum üç gün önce sahilde Müslüm Gürses‘in resmini çizmiştim şimdiyse Barış Manço çizdim bu yaptığım işten dolayı çok mutluyum. Biz İranlılar Türk arkadaşları ve Türk sanatçıları çok seviyoruz bundan sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ü yapmak istiyorum. Sanat tüm dünyanın dilidir'' dedi.

Barış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, görenler hayran kaldı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Son bir haftada 500 binden fazla zararlı internet sitesine erişim engeli
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıvanç Tatlıtuğ’ın kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde mi? İddialar sosyal medyayı karıştırdı - MagazinKıvanç Tatlıtuğ’ın kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde mi? İddialar sosyal medyayı karıştırdı“Aile Bir İmtihandır” dizisi için geri sayım… Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret ortaya çıktı - Magazin“Aile Bir İmtihandır” dizisi için geri sayım… Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret ortaya çıktıCanlı yayında korkutan anlar! Sinem Yıldız “Kalbimde sıkışma oldu” diyerek yardım istedi - MagazinCanlı yayında korkutan anlar! Sinem Yıldız “Kalbimde sıkışma oldu” diyerek yardım istediMattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! Ece Seçkin duyunca gözyaşlarına boğuldu - MagazinMattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! Ece Seçkin duyunca gözyaşlarına boğulduTanyeli’nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: Kavuştular - MagazinTanyeli’nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: KavuştularYedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor… Yeni kariyer rotasını açıkladı - MagazinYedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor… Yeni kariyer rotasını açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...