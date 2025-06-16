Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Barış Manço ailesinin acı kaybı! Kız kardeşi İnci Manço İlbay vefat etti

Barış Manço ailesinin acı kaybı! Kız kardeşi İnci Manço İlbay vefat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Barış Manço ailesinin acı kaybı! Kız kardeşi İnci Manço İlbay vefat etti
Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şarkılarıyla Türkiye'nin gönlüne taht kuran usta sanatçı merhum Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço hayatını kaybetti.

Usta sanatçı merhum Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

BARIŞ MANÇO'NUN KIZ KARDEŞİ VEFAT ETTİ

İnci Manço İlbay, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Barış Manço ailesinin acı kaybı! Kız kardeşi İnci Manço İlbay vefat etti - 1. Resim

80 yaşında hayata veda eden İlbay'ın, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Manço Aile Kabristanı'nda ağabeyi Savaş Manço'nun yanına defnedilmesi bekleniyor.

Barış Manço ailesinin acı kaybı! Kız kardeşi İnci Manço İlbay vefat etti - 2. Resim

Oğlunu geçen sene kaybeden İnci Manço İlbay, biri kız iki çocuk annesiydi.

Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı da sosyal medya hesabından vefat haberini duyurarak, "Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço İlbay'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail, İran'daki tesisi vurmuştu... Orta Doğu'da nükleer tehlike alarmı! Felaketin boyutu endişe verici
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dilan Polat'a büyük şok! Hastane önünde silahlı saldırı - MagazinDilan Polat'a büyük şok!Gökmen Kasabalı şaşırtan kararla İstanbul’u bıraktı, 27 bin TL’ye köy evi yaptı! Şimdi doğa ile iç içe yaşıyor... - MagazinÜnlü oyuncudan şaşırtan karar! İstanbul’u bıraktı, 27 bin TL’ye köy evi yaptı170 bin TL detayı gündem olmuştu! Oyuncu Elçin Sangu hakkında suç duyurusu - Magazin170 bin TL detayı gündem olmuştu! Ünlü oyuncu hakkında suç duyurusuSezon finali olay oldu! Teşkilat dizisinde şaşırtan veda: Başrol oyuncusu ayrıldı - MagazinSezon finali olay oldu! Dizide şaşırtan veda: Başrol oyuncusu ayrıldıFerdi Tayfur’un gözlerden uzak tuttuğu oğlu Taha Turanbayburt’tan dikkat çeken paylaşım! O detay gözlerden kaçmadı - MagazinSır gibi sakladığı oğlundan dikkat çeken paylaşım! O detay gözlerden kaçmadıGören tanıyamıyor! Yeşilçam’ın ünlü ismi Gölgen Bengü, ABD’de profesör çıktı - MagazinGören tanıyamıyor! Yeşilçam'ın ünlü ismi profesör çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...