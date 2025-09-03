Günlerdir aranıyordu: İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni denizden çıkarıldı
Balıkesir’in Erdek açıklarında yürütülen arama çalışmalarında iş adamı Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen cansız beden denizden çıkarıldı. TCG Alemdar gemisinden dalgıçların katıldığı operasyonda naaş tek parça halinde su yüzeyine alındı.
Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında günlerdir süren arama-kurtarma çalışmalarında, iş insanı Halit Yukay’a (43) ait olduğu değerlendirilen cansız beden bulundu.
TCG Alemdar gemisi tarafından yürütülen çalışmalarda, ROV cihazıyla deniz tabanında yaklaşık 400 yarda sürüklendiği tespit edilen naaş, saat 19.25’te satıhtan ikmalli dalış sistemi kullanan dalgıçlar tarafından tek parça halinde çıkarıldı.
NAAŞI BURSA ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ
Çıkarılan naaş, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
