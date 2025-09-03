Cesedi 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunmuştu! Naaş çıkarma çalışmalarına TCG Alemdar da katıldı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi in insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılmıştı.

ÇALIŞMALARA TCG ALEMDAR GEMİSİ DE DAHİL OLDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürülen operasyonlarda bölgede görev yapan TCG Işın gemisinin yanına bugün itibarıyla TCG Alemdar gemisi de dahil oldu.

CANSIZ BEDENİN BUGÜN ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Hava ve deniz şartlarının uygun olması halinde cansız bedenin gün içerisinde denizden çıkarılması tahmin ediliyor.