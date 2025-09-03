Cesedi 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunmuştu! Naaş çıkarma çalışmalarına TCG Alemdar da katıldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Balıkesir'in Erdek açıklarında iş insanı Halit Yukay'a (43) ait olduğu değerlendirilen cansız beden 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunmuştu. Yukay'ın naaşının çıkarılması çalışmalarına TCG Alemdar gemisi de dahil oldu.
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi in insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılmıştı.
ÇALIŞMALARA TCG ALEMDAR GEMİSİ DE DAHİL OLDU
Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürülen operasyonlarda bölgede görev yapan TCG Işın gemisinin yanına bugün itibarıyla TCG Alemdar gemisi de dahil oldu.
CANSIZ BEDENİN BUGÜN ÇIKARILMASI BEKLENİYOR
Hava ve deniz şartlarının uygun olması halinde cansız bedenin gün içerisinde denizden çıkarılması tahmin ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci