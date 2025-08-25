Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Halit Yukay'ın cansız bedeni bulunmuştu! Seda Bakan'dan dikkat çeken paylaşım: "Böyle konuşmamıştık"

Halit Yukay’ın cansız bedeni bulunmuştu! Seda Bakan'dan dikkat çeken paylaşım: "Böyle konuşmamıştık"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri

Yalova’dan Bozcaada’ya giderken denizde kaybolan 43 yaşındaki iş adamı Halit Yukay’ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte cenazesi bulundu. Kötü haberin ardından dostu Seda Bakan ve eşi, duygularını sosyal medyada paylaştı.

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay’ın teknesi günler önce parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Günlerdir süren arama çalışmalarının ardından acı haber geldi: Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra, 68 metre derinlikte ulaşıldı.

Deniz tabanında tespit edilen cenazenin vücut bütünlüğünün korunması amacıyla özel bir operasyonla çıkarılacağı öğrenildi.

Çalışmaların, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütüleceği, uzman dalgıçlar ve teknik ekiplerin hazırlıklarının sürdüğü bildirildi. Derinliğin zorluğu nedeniyle işlemin hassasiyetle gerçekleştirileceği vurgulandı.

"İÇİMİZDE HEP BİR UMUT VARDI, ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Halit Yukay’ın ölüm haberi, yakın çevresinde ve iş dünyasında büyük üzüntü oluşturdu. Yakın dostu oyuncu Seda Bakan, duygularını “İçimizde hep bir umut vardı, çok üzgünüz” sözleriyle dile getirirken, eşi Ali Erel de yaşadığı şoku, “Böyle konuşmamıştık hiç” ifadeleriyle paylaştı.

