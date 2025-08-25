Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barış Falay’ın ardından bir bomba daha! “Sultan Orhan” dizisine şok transfer: Usta oyuncu kadroda...

Bozdağ Film’in merakla beklenen dönem dizisi 'Sultan Orhan'a Barış Falay’ın ardından usta isimler Burak Sergen ve İpek Arkan da katıldı.

Bozdağ Film’in merakla beklenen dönem dizisi “Sultan Orhan” kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Daha önce Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Bennu Yıldırımlar, Barış Falay ve Mahassine Merabet’in dahil olduğu dizide, Barış Falay’ın ardından usta oyuncu Burak Sergen de kadroya katıldı.

Dizide ‘Nilüfer Sultan karakterini’ canlandıracak olan Mahassine Merabet’in açıklanmasının ardından, ‘Fatma Hatun’ rolünü kimin üstleneceği merak konusuydu.

'FATMA HATUN' ROLÜNÜ CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU

Bu rol, daha önce ‘Binbir Gece Masalları’nda ‘Şehriyar’ın ölen eşi ‘Gülendam’ı canlandıran İpek Arkan tarafından üstlenilecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, eylül başında sete çıkması planlanan dizide, rol görüşmeleri süren diğer oyuncular arasında Onur Bay ve Anıl İlter de bulunuyor.

