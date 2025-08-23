Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Marmara'da teknesi batan iş insanı Halit Yukay'dan acı haber geldi! 19 gündür kayıp olarak aranıyordu

Marmara'da teknesi batan iş insanı Halit Yukay'dan acı haber geldi! 19 gündür kayıp olarak aranıyordu

Güncelleme:
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan ve tekne kazası geçiren iş insanı Halit Yukay'dan acı haber geldi. Yukay, tam 19 gündür kayıp olarak aranıyordu. Yetkililer, cesedin deniz altından çıkarıldıktan sonra tam kimlik tespiti yapılacağını ifade ettiler.

4 Ağustos tarihinde Yalova’dan Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkan ve 5 Ağustos’ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan ’Graywolf’ isimli yatın sahibi iş adamı Halit Yukay'ın yatının parçalandığı bölgede denizin 68 metre altında bir cesede ulaşıldı.

Cesedin, 19 gündür kayıp olarak aranan Yukay'a ait olduğu düşünülüyor.

Marmara'da teknesi batan iş insanı Halit Yukay'dan acı haber geldi! 19 gündür kayıp olarak aranıyordu - 1. Resim

TEKNESİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemi, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekneye ait parçalar fark ederek durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptığı dalışlarda parçalanmış tekneye ulaşıldı. Yapılan incelemede tekne motoruna ait seri numarasının, Halit Yukay’a ait “Graywolf” isimli yat ile eşleştiği belirlendi.

Marmara'da teknesi batan iş insanı Halit Yukay'dan acı haber geldi! 19 gündür kayıp olarak aranıyordu - 2. Resim

HALİT YUKAY'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Teknesinin bulunmasının ardından günlerdir sürdürülen arama çalışmalarında, iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. 

Yetkililer, tam kimlik tespitinin, cesedin denizin altından çıkarıldıktan sonra yapılacağını belirtti.

