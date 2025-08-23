Marmara'da teknesi batan iş insanı Halit Yukay'dan acı haber geldi! 19 gündür kayıp olarak aranıyordu

4 Ağustos tarihinde Yalova’dan Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkan ve 5 Ağustos’ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan ’Graywolf’ isimli yatın sahibi iş adamı Halit Yukay'ın yatının parçalandığı bölgede denizin 68 metre altında bir cesede ulaşıldı.

Cesedin, 19 gündür kayıp olarak aranan Yukay'a ait olduğu düşünülüyor.

TEKNESİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemi, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekneye ait parçalar fark ederek durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptığı dalışlarda parçalanmış tekneye ulaşıldı. Yapılan incelemede tekne motoruna ait seri numarasının, Halit Yukay’a ait “Graywolf” isimli yat ile eşleştiği belirlendi.

HALİT YUKAY'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Teknesinin bulunmasının ardından günlerdir sürdürülen arama çalışmalarında, iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Yetkililer, tam kimlik tespitinin, cesedin denizin altından çıkarıldıktan sonra yapılacağını belirtti.