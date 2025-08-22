Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Halit Yukay ile ilgili yeni gelişme! Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı

İş adamı Halit Yukay’ın parçalanan teknesindeki sürtme izleriyle, çarptığı iddia edilen "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin ön kısmındaki izler kriminal incelemede eşleşti. Boya izlerinin örtüştüğü tespit edilirken, Yukay’ın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un da soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova'dan yola çıkan ve 5 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili Yalova'da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazları üzerine 10 Ağustos tarihide İstanbul'da yeniden gözaltına alınan zanlı bu kez tutuklanmıştı.

KIVANÇ TATLITUĞ İFADE VERDİ

Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izleri büyük rol oynamıştı. Bununla ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu'nda talep edilen rapor sonuçları çıktı. Raporda parçalanan yatta bulunan boya izleri 'Arel 7' isimli kuru yük gemisindeki boyayla eşleşti. Öte yandan gemideki çarpma izleri de yatla örtüştü.

İş insanı Halit Yukay’ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un da ifadesine başvuruldu. Arama çalışmalarına destek veren Tatlıtuğ’un, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgisine başvurulmak üzere adliyeye çağrıldığı belirtildi. Ünlü oyuncu, ifadesinde kazadan önce Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuşma sırasında hattın aniden kesildiğini ve bir daha ulaşamadığını aktardı.

