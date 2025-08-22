Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü rapçi Çakal'ı vuran zanlı yakalandı! İfadesi ortaya çıktı

- Güncelleme:
Ünlü rapçi Çakal, konser sonrası havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Çakal'ı bacağından yaralayan F.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.D'nin ifadesinde kasıt olmadan ikametinin bahçesinden rastgele havalı tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'ndeki konserin ardından rap şarkıcısı Emirhan Çakal'ın havalı tüfekle yaralanmasına yol açan zanlı gözaltına alındı.

Çakal, 33. Ayçiçeği Festivali'nin ilk gününde sahne aldı. Şarkıcı, vinç vasıtasıyla platformdan ineceği sırada havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağına isabet eden saçmayla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Çakal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şarkıcının yaralandığı olayın faili F.D, Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

F.D'nin ifadesinde kasıt olmadan ikametinin bahçesinden rastgele havalı tüfeğiyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Zanlının evinde bir havalı tüfek ile 67 saçma ele geçirildi.

