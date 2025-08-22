Rapçi Çakal silahlı saldırının hedefi oldu! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü rapçi Çakal, verdiği konser sonrası hayatının şokunu yaşadı. Sahnedeki eğlenceli dakikaların hemen ardından vurulan isim, ayağından yaralandı. Yaşanan olay sonrası Çakal hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KURŞUN KEMİĞE SAPLANMIŞ

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Çakal, konserin ardından silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu genç şarkıcının ayağından yaralandığı ve kurşunun kemiğe saplandığı bildirildi.

HAVALI TÜFEKLE VURULDU

Saldırının nedeni ve faillerin amacı şu an için belirsizliğini koruyor. Öne sürülen iddialara göre, Çakal’ın fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına olumsuz cevap vermesi üzerine havalı tüfekle vurulduğu belirtildi. Olay, sevenlerini derinden sarstı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çakal'ın vurulma anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Rapçinin sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.