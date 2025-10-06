Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı! Manifest grubu hakkında 1 yıla kadar hapis talep edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Şişli’deki KüçükÇiftlik Park’ta 6 Eylül 2025’te verdikleri konser sırasında sahnedeki performanslarıyla tepki çeken Manifest isimli müzik grubuyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, grup üyeleri hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'Teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı! Manifest grubu hakkında 1 yıla kadar hapis talep edildi - 1. Resim

Edep, iffet, ar ve haya duyguları ile edep törelerine saldırı niteliği taşıdığı, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici eylem ve hareketlerde bulundukları iddiasıyla şüpheli 6 grup üyesi ile konsere katılıp bir bölümünde sahneye çıkan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 7 şüpheli savcılıkta verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı. 

 

