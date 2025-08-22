Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Halit Yukay'dan haftalardır haber yok! Parçalanmış yatla, şüpheli gemideki boya izleri eşleşti

Halit Yukay'dan haftalardır haber yok! Parçalanmış yatla, şüpheli gemideki boya izleri eşleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Halit Yukay&#039;dan haftalardır haber yok! Parçalanmış yatla, şüpheli gemideki boya izleri eşleşti
Çarpma, Gemi, Yat, Tutuklama, Tutuklu, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmara Adası açıklarında yatı parçalanmış halde bulunan iş adamı Halit Yukay'dan haftalardır haber yok. Öte yandan yata çarptığı düşünülen kuru yük gemisinden alınan numunelerinin sonuçları çıktı. Buna göre parçalanan yat ile gemideki boya izleri birbirleriyle eşleşti.

4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova'dan yola çıkan ve 5 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

KURU YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANDI

Olayla ilgili Yalova'da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazları üzerine 10 Ağustos tarihide İstanbul'da yeniden gözaltına alınan zanlı bu kez tutuklanmıştı.

Halit Yukay'dan haftalardır haber yok! Parçalanmış yatla, şüpheli gemideki boya izleri eşleşti - 1. Resim

YATTAKİ BOYA KALINTILARI GEMİYLE EŞLEŞTİ

Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izleri büyük rol oynamıştı. Bununla ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu'nda talep edilen rapor sonuçları çıktı. Raporda parçalanan yatta bulunan boya izleri 'Arel 7' isimli kuru yük gemisindeki boyayla eşleşti. Öte yandan gemideki çarpma izleri de yatla örtüştü.

Halit Yukay'dan haftalardır haber yok! Parçalanmış yatla, şüpheli gemideki boya izleri eşleşti - 2. Resim

KAPTAN "ÇARPIŞMAYI HİSSETMEDİM" DEMİŞTİ

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan 'Arel 7' isimli geminin kaptanı C.T. mahkemedeki ifadesinde, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adası'nı geçmiştik. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra saat 17.00'de yemeğe indiler. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim önüme baktım. Sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm, içim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm.

Halit Yukay'dan haftalardır haber yok! Parçalanmış yatla, şüpheli gemideki boya izleri eşleşti - 3. Resim

Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o an, psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye. Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık, duyardık sesi" ifadesini vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karabağlar'da sular ne zaman kesilecek? 22 Ağustos İZSU planlı kesinti listesiMehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor! Duyanlar şaşırdı, gelin bakın kim çıktı…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Valilik talimat vermişti! Sahipsiz hayvanlar toplanmaya başladı - GündemSokak sokak gezip buldular! Hepsi toplandıKonsere kimse gitmemişti! Özlem Çerçioğlu sebebini açıkladı - GündemKonser alanının boş kalma sebebini açıkladıBingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu - GündemBingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurduYoshi Enomoto ‘Oturum izni başvurum reddedildi’ demişti: İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi - Gündemİletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldiYerlikaya'dan şehit ailesine ziyaret! Erdoğan'ın mektubunu okudu - GündemErdoğan'ın mektubu duygusal anlar yaşattı97 yıllık lezzete bir ortak daha çıktı! Marşal pastası mahkemelik oldu - GündemBursa'nın ünlü pastası 'Marşal' mahkemelik oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...