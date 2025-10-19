Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda arıza nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti ekibi tarafından kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı Kilye Koyu önlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne makine arızası yaptı ve sürüklenmeye başladı.
Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, Eceabat'a emniyetle yanaştırıldı.
