Portekiz bayraklı dev gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İspanya'dan Kocaeli'ye doğru ilerleyen Portekiz bayraklı 108 metre uzunluğundaki kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı'nda arızalandı. İhbar üzerine yardıma giden ekipler tarafından kurtarılan gemi güvenli bölgeye demir attı.
İspanya'dan Kocaeli'ye seyir halinde olan Portekiz bayraklı "SPANACO PROGRESS" adlı 108 metre uzunluğundaki genel kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası meydana geldi.
KURTARILAN GEMİ GÜVENLİ BÖLGEYE DEMİRLETİLDİ
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-3" römorkörü refakatinde, "Kurtarma-19" römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş