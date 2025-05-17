Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Boğaz'da gemi arızası... Tekne ve içindekiler kurtarıldı

Boğaz'da gemi arızası... Tekne ve içindekiler kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Boğaz&#039;da gemi arızası... Tekne ve içindekiler kurtarıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne ekipler tarafından kurtarıldı. Tekne, içindekilerle birlikte sağ salim kıyıya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle tekne sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tekneyi içindeki 3 kişiyle birlikte kurtardı.

BOĞAZ'DA GEMİ ARIZASI

Boğaz'da seyir halindeki 10 metre boyundaki teknede Çanakkale önlerinde makine arızası meydana geldi.

TEKNE VE İÇİNDEKİLER KURTARILDI

Haber verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "KIYEM-1" hızlı tahliye botu bölgeye sevk edildi.

İçinde 3 kişi bulunan tekne yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gece müzeciliğine Sardes Antik Kenti de ekleniyor! Haziranda ziyarete açılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı - GündemKahramanmaraş'ta korkutan deprem!2025'in sonuna kadar 453 bin konut ve iş yeri teslim edilecek! Bakan Kurum deprem bölgesinde açıkladı - Gündem2025 sonuna kadar 453 bin konut ve iş yeri teslim edilecek!Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! 156 milyon TL'lik şahsi kamulaştırma iddiası - Gündemİmamoğlu hakkında bir soruşturma daha!Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak! Bakan Uraloğlu 2053 hedefini açıkladı - Gündemİstanbul'a ulaşım sadece 80 dakika olacak!Düğün konvoyunda saygısız görüntüler! Ambulans vakaya geç kaldı: Lütfen yolu açın - GündemDüğün konvoyunda saygısız görüntüler!İBB'de metropol hayatını bitirecek kriz! Maaşlarını alamadılar, 22 Mayıs'ta iş bırakacaklar - GündemMaaşlarını alamadılar, 22 Mayıs'ta iş bırakacaklar
Sonraki Haber Yükleniyor...