Boğaz'da gemi arızası... Tekne ve içindekiler kurtarıldı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne ekipler tarafından kurtarıldı. Tekne, içindekilerle birlikte sağ salim kıyıya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle tekne sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tekneyi içindeki 3 kişiyle birlikte kurtardı.
BOĞAZ'DA GEMİ ARIZASI
Boğaz'da seyir halindeki 10 metre boyundaki teknede Çanakkale önlerinde makine arızası meydana geldi.
TEKNE VE İÇİNDEKİLER KURTARILDI
Haber verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "KIYEM-1" hızlı tahliye botu bölgeye sevk edildi.
İçinde 3 kişi bulunan tekne yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak