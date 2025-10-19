Yeni trafik kanununda caydırıcı adım! İhtara uymayana 200 bin lira ceza yolda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde gündemde olan yeni trafik kanunu teklifi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Türkiye'de trafik güvenliği için yeni adımların atılacağını belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'dur' ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaşarak çarpıcı ifadeler kullandı.

"SON 6 YILDA 9 ŞEHİT VERDİK"

"Yeni trafik kanunu teklifine göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ‘dur ihtarına uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 lira. Sizce bu ceza caydırıcı mı?" diyen Yerlikaya, "Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 955'i yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Dur ihtarına uymamak ne demek? Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde polislerin dur ihtarına uymayan sürücü R.E.İ.'nin Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Motosiklet sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı" dedi.

'DUR'A UYMAYAN SÜRÜCÜYE 200 BİN LİRA CEZA

Paylaşımının devamında yeni trafik kanunu teklifine değinen İçişleri Bakanı Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: