Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İyi Parti lideri Dervişoğlu'nun sözleri ters tepti: Espriyi duyan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, salonu terk etti

İyi Parti lideri Dervişoğlu'nun sözleri ters tepti: Espriyi duyan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, salonu terk etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İyi Parti, Eskişehir, Ayşe Ünlüce, Müsavat Dervişoğlu, Kongre, Diyalog, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İyi Parti'nin Eskişehir İl Kongresi'nde İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Dervişoğlu'nun, "Belediye Başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanamayacağım." sözleri üzerine Ünlüce, "Biz müsaadenizi isteyelim, siz de rahat rahat konuşun" diyerek salondan ayrıldı.

Eskişehir'de İyi Parti İl Başkanlığı'nın 4'üncü Olağan Kongresi Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun katılımı ile Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Dervişoğlu ile Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce diyaloğu damgasını vurdu.

"BELEDİYE BAŞKANI BURADAYKEN PALANIN ÖBÜR TARAFINI DA KULLANAMAYACAĞIM"

Kongrede kürsüye çıkan Dervişoğlu, konuşmasının bir bölümünde, "Karşılıklı sohbet güzel oluyor da, lafım uzamasın. Burada belediye başkanımız var. Haksızlık da olmasın, Sayın Belediye Başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanamayacağım. Bunu şimdi böyle dedim, başka türlü anlaşılır." dedi.

İyi Parti lideri Dervişoğlu'nun sözleri ters tepti! Espriyi duyan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, salonu terk etti - 1. Resim

"MÜSAADENİZİ İSTEYELİM, SİZ DE RAHAT RAHAT KONUŞUN"

Bu sözlerin üzerine protokolde oturan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, "Genel Başkanım, biz müsaadenizi isteyelim. Siz de rahat rahat konuşun." diyerek salondan ayrıldı.

İyi Parti lideri Dervişoğlu'nun sözleri ters tepti! Espriyi duyan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, salonu terk etti - 2. Resim

"DİYALOĞU SAYIN ÖZEL'LE PAYLAŞACAĞIM"

Daha sonra Ayşe Ünlüce'ye gitmemesi yönünde ricada bulunan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, salondan ayrılan belediye başkanının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Ben sizin zaman darlığınızı bildiğim için, kürsüye çıkmadan önce de söyledim. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün laf etmeyeceğim. Sayın Belediye Başkanımızla yaşadığımız diyaloğu Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Belediye Başkanı Özgür Özel'le paylaşacağım, bunu bilin. Ben yüz yüze konuşmayı seven birisi olduğum için."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süleyman Soylu'dan 'Thodex Faruk' eleştirilerine tepki: "5 dakika gördüğüm bir kişi üzerinden..."Meksika’da belediye başkanına suikast! Kilise önünde vuruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de korkutan deprem! Bursa ve Manisa'dan da hissedildi - GündemBalıkesir'de korkutan deprem! Çevre iller sallandıMuğla'da ormanlık alanda yangın! Alevler kontrol altında - GündemMuğla'da ormanlık alanda yangın! Alevler kontrol altındaHalit Yukay davasında yeni gelişme! Gemi kaptanına istenen ceza belli oldu - GündemHalit Yukay davasında yeni gelişme! İşte o isme istenen cezaDışişleri Bakanı Fidan'dan Bağdat'ta! "Terör örgütü PKK, Irak'ta da faaliyetlerine son vermeli" - GündemFidan: PKK, Irak'ta da faaliyetlerine son vermeliTHY’den Reha Muhtar kararı! Havalimanında çileden çıkmıştı - GündemTHY’den Reha Muhtar kararı!İngiliz Kemal'in gerçek yüzü MİT belgesi ile ortaya çıktı: Sarhoş, dürüst karakter taşımıyor, metres hayatı yaşıyor - Gündemİngiliz Kemal'in gerçek yüzü ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...