İyi Parti lideri Dervişoğlu'nun sözleri ters tepti: Espriyi duyan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, salonu terk etti

Eskişehir'de İyi Parti İl Başkanlığı'nın 4'üncü Olağan Kongresi Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun katılımı ile Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Dervişoğlu ile Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce diyaloğu damgasını vurdu.

"BELEDİYE BAŞKANI BURADAYKEN PALANIN ÖBÜR TARAFINI DA KULLANAMAYACAĞIM"

Kongrede kürsüye çıkan Dervişoğlu, konuşmasının bir bölümünde, "Karşılıklı sohbet güzel oluyor da, lafım uzamasın. Burada belediye başkanımız var. Haksızlık da olmasın, Sayın Belediye Başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanamayacağım. Bunu şimdi böyle dedim, başka türlü anlaşılır." dedi.

"MÜSAADENİZİ İSTEYELİM, SİZ DE RAHAT RAHAT KONUŞUN"

Bu sözlerin üzerine protokolde oturan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, "Genel Başkanım, biz müsaadenizi isteyelim. Siz de rahat rahat konuşun." diyerek salondan ayrıldı.

"DİYALOĞU SAYIN ÖZEL'LE PAYLAŞACAĞIM"

Daha sonra Ayşe Ünlüce'ye gitmemesi yönünde ricada bulunan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, salondan ayrılan belediye başkanının ardından şu ifadeleri kullandı: