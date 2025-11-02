İyi Partili Usta’ya büyük tepki! Kurtulmuş’a söylediği sözleri AK Parti ve DEM kınadı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Plan ve Bütçe Komisyonunda PKK tartışması yaşandı. İyi Parti milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hakkında PKK ile ilişkisini sorgulayarak “Öcalan’ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?” şeklinde sözleri gerilime yol açtı.

ESMA ALTIN ANKARA - AK Partili milletvekilleri Usta’nın ithamlarına, “Terbiyesiz, utanmaz” diyerek sertçe karşılık verdi. Aynı şekilde Kurtulmuş da “Ben yedi ceddi ortada olan adamım, siyasi mücadelesi malum olan biriyim. Bu sözleri size iade ediyorum. Yaptığınız terbiyesizlik, hadsizliktir” dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Usta’ya tepki göstererek “Meclis Başkanı’mız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz” diye konuştu. TBMM Başkan Vekili Bozdağ ise “TBMM Başkanı’mız Sayın Numan Kurtulmuş’a yönelik yaralayıcı, kaba dili ve saygısız dili ve bu dili kullananı kınıyorum” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da, Usta’ya tepki gösterdi ve “Yüzyıllık bir meseleyi konuşurken, tartışırken görüşlerimiz farklı olabilir ancak farklı düşüncelerimiz saygısızlığa dönüşmemelidir” dedi.

