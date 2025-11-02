İyi Partili Usta’ya büyük tepki! Kurtulmuş’a söylediği sözleri AK Parti ve DEM kınadı

ESMA ALTIN ANKARA - AK Partili milletvekilleri Usta’nın ithamlarına, “Terbiyesiz, utanmaz” diyerek sertçe karşılık verdi. Aynı şekilde Kurtulmuş da “Ben yedi ceddi ortada olan adamım, siyasi mücadelesi malum olan biriyim. Bu sözleri size iade ediyorum. Yaptığınız terbiyesizlik, hadsizliktir” dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Usta’ya tepki göstererek “Meclis Başkanı’mız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz” diye konuştu. TBMM Başkan Vekili Bozdağ ise “TBMM Başkanı’mız Sayın Numan Kurtulmuş’a yönelik yaralayıcı, kaba dili ve saygısız dili ve bu dili kullananı kınıyorum” ifadelerini kullandı.