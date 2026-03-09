ABD Başkanı Donald Trump, İran’da yeni lider olarak Mücteba Hamaney’in seçilmesinden memnun olmadığını söyledi. Trump ayrıca, İsfahan’daki nükleer tesislere ABD askeri gönderme planlarının şu an gündemde olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği röportajda İran’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran’daki liderlik değişimini yakından takip ettiklerini belirterek, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney’in ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney’in seçilmesine ilişkin konuştu.

Trump, Mücteba Hamaney’in lider olmasına ilişkin “Onun lider olmasından memnun değilim” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, yeni İran lideriyle nasıl bir diplomatik süreç yürütüleceğine dair ise ayrıntılı yorum yapmadı.

İSFAHAN’A ASKER GÖNDERME PLANI YOK

Trump ayrıca İsfahan’daki nükleer tesislerle ilgili de konuştu. ABD Başkanı, bölgede bulunan nükleer materyallerin güvence altına alınması amacıyla Amerikan askeri gönderilmesinin şu an için gündemlerinde olmadığını belirtti.

Trump, “Şu anda bu konuda bir karar almadık ancak bunun, yani bölgeye asker göndermenin yakınında bile değiliz” değerlendirmesinde bulundu.

