MİT Başkanı Kalın, İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 15:09 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 16:10 - Güncelleme:

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı olan görüşmede MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi. MİT Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaretleri sürüyor. MİT BAŞKANI KALIN'DAN İYİ PARTİ'YE ZİYARET Kalın, İyi Parti'yi TBMM'deki grubunda ziyaret etti. Kalın ve beraberindeki heyet Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve Grup Başkanvekilleri'ne bilgi verdi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Kalın, dün de MHP, AK Parti ve DEM Parti'yi ziyaret etmişti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir