MİT Başkanı Kalın'dan DEM Parti'ye ziyaret
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
MİT Başkanı İbrahim Kalın saat 14.00’te AK Parti’yi, saat 15.30’da DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret edecek.
Terörsüz Türkiye çalışması kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere çalışmaların sürecine ilişkin ziyaretlerde bulunacak.
GÖZLER 15.30'DA
Ziyaretler kapsamında Kalın, saat 14.00'te AK Parti, saat 15.30'da da DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek.
Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar