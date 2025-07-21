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"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik adım! "DEM Parti'nin adı değişecek" iddiası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Terörsüz Türkiye&quot; sürecinde kritik adım! &quot;DEM Parti&#039;nin adı değişecek&quot; iddiası
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye kritik bir dönemden geçerken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir yapılanmaya girecek olan DEM Parti'nin isminin ve logosunun değişeceği öne sürüldü.

Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılan süreç devam ederken, DEM Parti'de de değişim için düğmeye basıldı. Gözler ekim ayında yapılması planlanan olağan kongreye çevrilmişken, DEM Parti yönetimi silahların bırakılmasıyla birlikte siyasete daha fazla alan açılacağı, bu nedenle de yeni bir parti örgütü yapılanmasına ihtiyaç duyulacağı görüşünde.

DEM'DE YENİ YAPILANMA

DEM Parti'de daha geniş bir alana hitap edebilen bir parti haline gelebilmek hedeflenirken, parti yönetimi ilerleyen süreçte İmralı görüşmelerinin de sıklaştırılmasını bekliyor. Heyet siyasi parti turlarının ardından İmralı'ya bir ziyaret daha gerçekleştirecek.

NTV'de yer alan habere göre DEM Parti'nin talebi temmuz ayı bitmeden Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de ayrıca İmralı'ya gitmesi. Bu görüşmede de kongre süreciyle ilgili değerlendirme yapılabileceği ifade ediliyor.

"DEM PARTİ'NİN ADI VE LOGOSU DEĞİŞECEK" İDDİASI

DEM Parti'nin isminin ve logosunun değişmesinin de gündeme geldiği öne sürüldü. DEM Parti kaynaklarının konuya ilişkin "Yeni bir dönemse her şey tartışılabilir, neden yeni bir isim de olmasın" dediği belirtildi.

İŞTE ÖNE ÇIKAN İSİM

Kulislerde partinin yeni ismi için öne çıkanlar seçeneklerden birinin de Demokratik Cumhuriyet Partisi olduğu iddia edildi. DEM Parti kaynakları "Daha demokratik bir ülke oluşturabilmenin mücadelesini vermek istiyoruz." diyerek bu isme sıcak baktıklarını ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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