DEM Parti'den CHP'ye ziyaret! Pervin Buldan'dan süreçle ilgili kritik açıklama

DEM Parti heyeti, siyasi turunun ikinci gününde CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, "Sayın Özgür Özel'in barış meselesine başından beri sunmuş olduğu önemli katkılar var. Bu katkıların kıymetli olduğunu ifade ettik ve sayın Özel'in bu barış sürecine de aynı şekilde destek vereceğini öğrendik." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir döneme girildi. Geçtiğimiz hafta PKK'lı bir grup terörist silahlarını yakarken, TBMM'de konuya ilişkin bir komisyon oluşturulması bekleniyor.

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Süreçle ilgili dün Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, ilk görüşmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirmiş, ardından Gelecek Partisi'ni ziyaret etmiş ve son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

CHP DE ZİYARET EDİLDİ

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi parti ziyaretlerini sürdüren DEM Parti, CHP Genel Merkezi'ne gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti ziyaret etti. DEM Parti heyetinde TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı. CHP heyetinde ise Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

Görüşme sonrasında açıklama yapan DEM Partili Pervin Buldan şunları söyledi: