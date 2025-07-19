MHP'den terörsüz Türkiye yolunca birlik vurgusu: Emperyal güçlere karşı yürütülmekte

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman "Terörsüz Türkiye stratejisi emperyal güçlere ödün vermeden, devletimizin kontrolünde ve tedbiri elden bırakmadan yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. Büyükataman, Türkiye'nin tehlikelere karşı birlik olması gerektiğin vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, emperyalist kuşatma ve bölgesel tehditler karşısında Türkiye’nin birlik ruhuyla hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefi, pazarlık ya da teslimiyetle değil, devletimizin kararlı iradesiyle yürütülmektedir" dedi.

Bursa'da MHP Gürsu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım programında konuşan Genel Sekreter İsmet Büyükataman, küresel güçlerin Ortadoğu’daki planlarını ve Türkiye’ye yönelik tehditleri değerlendirdi. İsrail’in Filistin, İran ve Suriye’ye yönelik saldırılarını "bölgeyi kuşatma girişimi" olarak niteleyen Büyükataman, Türkiye’nin de bu tehditlerin hedefinde olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu tehlikelere karşı milli mücadele çağrısını hatırlatan Büyükataman, "Şükürler olsun ki Türkiye Cumhuriyeti bu saldırılara göğüs gerecek güçtedir. Her vatan evladı bu sorumluluğun farkında olmalı, birlik içinde hareket etmelidir" dedi.

Siyonist ve emperyalist kuşatmaya karşı "iç cephenin tahkimi" çağrısında bulunan Büyükataman, terör örgütlerinin silah bırakmasıyla birlikte önemli bir eşik aşıldığını, "Terörsüz Türkiye" stratejisinin devlet politikası haline geldiğini ifade etti.

Muhalefetin bu süreçte sorumsuz bir siyaset anlayışı sergilediğini savunan Büyükataman, "CHP yolsuzluk bataklığında boğulurken, İYİ Parti ise emperyalist senaryoların figüranı haline gelmiştir" diyerek eleştirilerde bulundu. Milletin bu anlayışa itibar etmediğini söyleyen Büyükataman, "Aziz milletimiz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı etrafında kenetlenmiştir" dedi.

PARTİYE KATILAN 170 KİŞİYE ROZET TAKILDI

MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ ise, sosyal medyada partilerine yönelik karalama kampanyaları yürütüldüğünü belirterek, "Güç kaybettiğimizi iddia eden ahmaklar iyi izlesin. Son üç ayda Gürsu’da 170 hemşehrimiz partimize katılarak davamıza omuz verdi. 2020’de 567 olan üye sayımız bugün bin 300 civarına ulaştı" dedi.

MHP’nin yalnızca bir parti değil, Türk milletinin değerlerini taşıyan bir dava hareketi olduğunu belirten Akdağ, "5 bin ülkücü şehidimizin yeminleriyle büyüyen bu hareketi sosyal medya algılarıyla durduramazlar. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin izindeyiz, davamızdan asla vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı.