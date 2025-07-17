Diyarbakır'da dikkat çeken MHP pankartları! Her yere astılar

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından kentte sokaklara "Terörsüz Türkiye" sürecine destek için pankartlar asıldı. MHP İl Başkanı Miktat Arslan yaptığı açıklamada Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ağzından çıkan her kelimeyi bir talimat olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç, son olarak terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla başka bir boyuta taşınmıştı.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle yapılarak kentin birçok yerine destek pankartları asıldı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada partinin il teşkilatı olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı çağrıyı titizlikle takip ederek, ağzından çıkan her kelimeyi bir talimat olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

"BİLGE LİDERİMİZİN SÖYLEMLERİNDEN BESLENİYORUZ"

"MHP çatısı altında siyaset yapan bütün Türk milliyetçileri gibi biz de Diyarbakır İl Teşkilatı olarak bilge liderimizin söylemlerinden besleniyor ve buna uygun olarak siyaset yapıyoruz. Bu bağlamda bilge liderimizin 22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu tarihi nitelikteki çağrıya uygun olarak her aşamadaki söylem ve kararlı duruşunu ilimizde yaptığımız etkinliklerle vatandaşlarımıza duyurmaya ve vatandaşlarımızın bu konudaki görüş ve tepkilerini almaya çok büyük özen gösterdik" ifadelerini kullanan Arslan, böylece ilk olarak "Kızılelma Diyarbakır" ve 19 Mayıs 1919'a ithafen 1919 Türk bayrağı dağıtımını başlattıklarını bildirdi.

17 ilçede vatandaşlarla buluştuklarını aktaran Arslan şunları kaydetti: