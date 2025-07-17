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Diyarbakır'da dikkat çeken MHP pankartları! Her yere astılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Diyarbakır&#039;da dikkat çeken MHP pankartları! Her yere astılar
MHP, Diyarbakır, Terör, Türkiye, PKK, Devlet Bahçeli, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından kentte sokaklara "Terörsüz Türkiye" sürecine destek için pankartlar asıldı. MHP İl Başkanı Miktat Arslan yaptığı açıklamada Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ağzından çıkan her kelimeyi bir talimat olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç, son olarak terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla başka bir boyuta taşınmıştı.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle yapılarak kentin birçok yerine destek pankartları asıldı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada partinin il teşkilatı olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı çağrıyı titizlikle takip ederek, ağzından çıkan her kelimeyi bir talimat olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Diyarbakır'da dikkat çeken MHP pankartları! Her yere astılar - 1. Resim

"BİLGE LİDERİMİZİN SÖYLEMLERİNDEN BESLENİYORUZ"

"MHP çatısı altında siyaset yapan bütün Türk milliyetçileri gibi biz de Diyarbakır İl Teşkilatı olarak bilge liderimizin söylemlerinden besleniyor ve buna uygun olarak siyaset yapıyoruz. Bu bağlamda bilge liderimizin 22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu tarihi nitelikteki çağrıya uygun olarak her aşamadaki söylem ve kararlı duruşunu ilimizde yaptığımız etkinliklerle vatandaşlarımıza duyurmaya ve vatandaşlarımızın bu konudaki görüş ve tepkilerini almaya çok büyük özen gösterdik" ifadelerini kullanan Arslan, böylece ilk olarak "Kızılelma Diyarbakır" ve 19 Mayıs 1919'a ithafen 1919 Türk bayrağı dağıtımını başlattıklarını bildirdi.

Diyarbakır'da dikkat çeken MHP pankartları! Her yere astılar - 2. Resim

17 ilçede vatandaşlarla buluştuklarını aktaran Arslan şunları kaydetti:

"Bu ziyaretlerimizde aldığımız olumlu tepkiler bizim için bir heyecan kaynağı olduğu gibi, davamıza adanmışlığın da çok önemli bir huzur ve gurur vesilesi olmuştur. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu görüş ve bildirimleri daha çok yaymak ve her kesime ulaşabilmek adına Genel Başkanımızın 'Terörsüz Türkiye' söylemlerini pankart olarak hazırlayıp ilimiz ana arterlerinde asmaya karar verdik. Bu uygulamayı taşra ilçelerimizde de yapmak için hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Bu inançla tekraren diyoruz ki 'Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik'"

Kaynak: Anadolu Ajansı

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