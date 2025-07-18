Bahçeli'den terör örgütü PKK ile pazarlık iddialarına sert tepki: Komisyona tam destek verilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Temmuz 2025 17:58 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 18:23 - Güncelleme:

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK ile pazarlık yapıldığı iddialarına "Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir. TBMM'de kurulması gündemde olan komisyona her türlü desteğimizi vereceğiz" sözleri ile sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir. TBMM'de kurulması gündemde olan komisyona her türlü desteğimizi vereceğiz" dedi. SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR Suriye'de gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer veren Bahçeli "Suriye'nin güneyinde Dürziler ile Arap aşiretler arasında fitne yayan, karışıklıktan istifadeyle Şam’ı bombalayan İsrail’in terör örgütünden aşağı seviyeye indiği açıktır. Çatışmaların merkezinde yer alan Süveyda'dan kuzeye açılacak koridor şeytan koridorudur. Suriye’nin bölünmesidir, Türkiye’nin hedef alınmasıdır. Siyonist vandallık terörsüz Türkiye hedefine sabotaj yapmış Suriye'nin güneyi-kuzeyi boyunca kaos koridorunu silah zoruyla inşa etmek için vahşet sarmalını genişletmiştir" ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru