Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme! TBMM Başkanı Kurtulmuş liderler turuna çıkacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci için kurulacak olan komisyon hakkında parti liderleri ile görüşme gerçekleştirecek.

Terör örgütü PKK'nın "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında silah bırakmasının ardından Meclis'te kurulması planlanan komisyon için ilk adım atılıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.

Meclis'teki kabul 2 saat 20 dakika sürdü. Kabulde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

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GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Kabulde “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda önümüzdeki günlerde kurularak ilk toplantısını gerçekleştirecek komisyonun çalışma yöntemi ve sürece ilişkin, TBMM'de grubu bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle görüş alışverişi yapıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis’te kurulacak komisyonla ilgili daha evvel partilerden aldığı görüşler ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İYİ PARTİ KOMİSYON ÇALIŞMALARINA ÜYE VERMEYECEK

Toplantıya katılan grup başkanvekilleri de partilerinin görüşlerini bildirdi. İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını iletti. Kurtulmuş, Türkiye’nin terörsüz geleceğinin inşasında Meclis’in üstleneceği sorumluluklara dikkati çekerek, bu süreçte Meclis'in ortak tutum sergilemesinin önemini bir kez daha vurguladı.

KURTULMUŞ, PARTİ LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

Önümüzdeki hafta bir kez daha siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek olan Kurtulmuş, kurulacak olan komisyon hakkında parti liderleri ile de görüşme gerçekleştirecek.

MECLİS'TE KURULACAK KOMİSYON

Meclis'te kurulacak komisyondaki üye sayısının 45 milletvekilini bulması öngörülüyor. Buna göre; AK Parti 13, CHP 7, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Partisi için ise 3 üye ile temsil edilmesi düşünülüyor. Her siyasi partiden bir üye olması ve bağımsızlardan da kura ile üye seçilmesi benimsenmiş durumda. Komisyonda grubu bulunan siyasi partilerin bu komisyon için seçilmiş grup başkanvekilleri, koordinatör grup başkanvekili sıfatıyla yer alacak.