Terör örgütü ağzındaki baklayı çıkardı! "Barış için adımları atacağız, Öcalan serbest kalsın"

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın video mesajının ardından KCK'dan açıklama yayınlandı. Sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada somut adımlar atılacağı belirtilirken, teröristbaşı Öcalan'ın da serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

DEM Parti heyeti şubat ayında üçüncü kez İmralı Adası'nda giderek terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'la görüşmüş ve Öcalan'ın çağrısının yapıldığı dakikalarda fotoğrafı da paylaşılmıştı.

Dün İmralı'dan yeni bir fotoğrafı servis edilen terör örgütü elebaşı Öcalan'ın video mesajı da yayınlanmıştı. Öcalan mesajında "PKK hareketi ve savaş stratejisine son verilmiştir. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyeti görüyor ve güveniyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mesajına cevaben bir açıklama yapıldı. Somut adımlar atılacağını belirten örgüt, Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Barış ve Demokratik Toplum sürecinin gelişmesi amacıyla Öcalan yeni bir çağrı yapmıştır. Öcalan'ın bu çağrısı dün yayınlanmış ve böylece kamuoyu, çağrının içeriğinden haberdar olmuştur.

Öcalan'ın geliştirdiği bu çağrı, 27 Şubat 2025 tarihli çağrısından sonra gelişen ikinci çağrı oluyor. Bu çağrı da tıpkı 27 Şubat çağrısı gibi, tarihidir. Bu tarihi çağrıda Öcalan, 'Barış ve Demokratik Toplum' sürecini temel ilkeler ve amacı bakımdan özetleyerek, bugüne kadar alınan mesafeyi ve bundan sonra yapılması gerekenleri belirtmiştir. '27 Şubat 2025 tarihli 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısını' desteklemeye devam etmekteyim' diyerek iradesini bir kez daha ortaya koymuştur. Biz de Öcalan'ın bu tarihi çağrısını değerlendirdik.

"SOMUT ADIM ATACAĞIMIZI BELİRTİYORUZ"

Bizler, 27 Şubat 2025 tarihli çağrıyla duyurulan 'Barış ve Demokratik Toplum' sürecini tam desteklediğimizi ve üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğimizi belirttik. Bugüne kadar 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısına' olan inancımız ve bu çağrıda ortaya konulan amaçların gerçekleşmesine dair duyduğumuz tarihsel sorumluluk gereği olarak, stratejik kararlar aldık ve bu yönlü adımlar attık. Geldiğimiz aşama bakımından Türkiye Cumhuriyeti devleti ve mevcut iktidarı ise sürecin gereklerine göre ve attığımız somut adımlara karşılık olarak henüz herhangi bir adım atmamıştır. Bunu görüyor ve biliyoruz. Ancak buna rağmen biz, 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nda' belirtilen amaçlara olan inancımız gereği sürecin arkasında durduk. Büyük bir hassasiyetle bu tutumumuzu sürdürmeye çalıştık. Bu yönlü çabamızın görüldüğüne de inanıyoruz. Şimdi bu yeni tarihi çağrıya karşılık olarak da Öcalan'ın bizden istediği somut adımı atacağımızı belirtiyoruz.

Öcalan, 19 Haziran 2025 tarihli çağrısında, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyerek ve atılması gereken adımları belirterek, sürecin nasıl ilerleyeceğini ortaya koymuştur. Öcalan'ın bu tespitleri dikkate alınmalı ve anlaşılmalıdır. Bu çağrı sadece bize değil, devlete ve başta meclis ve siyaset kurumu olmak üzere sorumluluğu olan herkesedir. Bugüne kadar tarihsel sorumluluğumuz ve yüksek hassasiyetimiz sonucu attığımız stratejik adımlar oldu.

"ÖCALAN'IN ESARETİ SON BULMALIDIR" Şimdi de Öcalan'ın bizden istediği adımı atma kararlığındayız. Halkımızı ve halklarımızı düşünerek bu yeni adımı da atıyoruz. Ancak sürecin tek taraflı ve sadece bizim atacağımız adımlarla ilerlemeyeceği bilinmelidir. Buna göre sürece doğru yaklaşılmalı ve atılması gereken adımlar atılmalıdır. Öcalan'ın esareti son bulmalıdır. Çünkü Öcalan özgür olursa ancak bu süreç gelişebilir ve amacına ulaşabilir. Aksi durumda, mevcut koşulları sürdürerek daha fazla ilerlemek mümkün değildir. İkinci olarak da demokratik siyaset ve bütüncül hukuk için gerekenler yapılmalıdır. Siyasetin ve meclisin buna göre inisiyatifi ve adımları gelişmelidir. Anlamlı bir süreç ve ilerleme ancak bununla mümkündür.

Sonuç olarak bu tarihi adımı atma kararlılığını ortaya koyarken, aynı sorumluluk duygusuyla yapılması gerekenleri tekrardan belirtme ihtiyacı duyuyoruz. Biz bugüne kadar olduğu gibi şimdi de halkımız için büyük bir kazanım getireceğine inanarak bu adımı atıyoruz. Bu adımlarımızın karşılık bulacağına ve 'Barış ve Demokratik Toplum' sürecinin başarıya ulaşacağına olan inancımızı koruyoruz."