Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı tarih netleşti! DEM Parti'den açıklama: Orada olacağız

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapmasıyla başka bir boyuta taşınmıştı. Bu çağrının ardından PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Son olarak teröristbaşı Öcalan'dan video mesaj gelmişti. Öcalan mesajında terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili "Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan konuya dair şunları söyledi:

"11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleştirilecek 12 Mayıs kongre kararlarına uygun bir şekilde atılacak bu somut adımı izlemek için; Eş genel başkanlarımız, bileşen partilerimizin eş genel başkanları, eş sözcüleri, merkez yürütme kurulu üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı ile birlikte DEM Parti heyeti olarak 11 Temmuz'da bir grup PKK'lının katılımı ile gerçekleştirilecek bu ilk adıma, tarihi ana tanıklık etmek için orada olacağız"