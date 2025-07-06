DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Temmuz 2025 09:51 - Güncelleme: 6 Temmuz 2025 10:29 - Güncelleme:

DEM Parti, İmralı, Abdullah Öcalan, PKK, Terör, Haber

Terörsüz Türkiye yolunda son viraja girilirken, PKK'nın bu hafta silahlarını teslim etmesi bekleniyor. Süreçle ilgili olarak DEM Parti heyeti, bugün İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme yapacak.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidiyor. ERDOĞAN İLE BİRARAYA GELECEKLER Sürece dair çalışmalar ve görüşmeler sürerken heyetin, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş