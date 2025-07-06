Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor!

DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM Parti heyeti bugün İmralı&#039;ya gidiyor!
DEM Parti, İmralı, Abdullah Öcalan, PKK, Terör, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye yolunda son viraja girilirken, PKK'nın bu hafta silahlarını teslim etmesi bekleniyor. Süreçle ilgili olarak DEM Parti heyeti, bugün İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme yapacak.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidiyor.

ERDOĞAN İLE BİRARAYA GELECEKLER

Sürece dair çalışmalar ve görüşmeler sürerken heyetin, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye yangınlarla sınandı! Bayraktar'dan uyarı geldi: Geleceğimizi yakmaktırKırkpınar'da başpehlivanlık final güreşi ne zaman, saat kaçta?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye yangınlarla sınandı! Bayraktar'dan uyarı geldi: Geleceğimizi yakmaktır - GündemTürkiye yangınlarla sınandı!15 gün içinde yok oldular... Çiftçi bile ne olduğunu anlamadı! "Boş tarlayla karşılaştık" - Gündem15 gün içinde yok oldular... Çiftçi bile anlamadı!Yargıtay'dan emsal karar! Başkasının telefonunu verene ceza - GündemBaşkasının telefonunu verene cezaKars sele teslim oldu! Her yeri su bastı, insanlar evlerinde mahsur kaldı - GündemHer yeri su bastı, insanlar evlerinde mahsur kaldıCHP'li Murat Emir protesto mitinginde konuşma yaptığı sahneden düştü! - GündemCHP'li vekil bir anda kendini yerde buldu!Orman yakana ağır müebbet mi geliyor? MHP’den yeni kanun teklifi - GündemOrman yakana ağır müebbet mi geliyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...