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Sonbahara kadar imha edilecek! PKK silahları başka ülkeye götürülemeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sonbahara kadar imha edilecek! PKK silahları başka ülkeye götürülemeyecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarihî adım için hazırlıklar tamamlandı. Süleymaniye’de yapılacağı belirtilen silahların imhası etkinliği MİT’in denetiminde olacak. Provokasyonlara karşı tedbir alındı. MİT Başkanı Kalın, süreci bizzat takip ediyor. Kamplar hızla boşaltılacak. Silahların başka ülkelere götürülmesine engel olunacak. Tamamının imhası ise sonbaharı bulacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Terörsüz Türkiye konusunda bu hafta önemli gelişmeler yaşanacak. PKK’nın silah bırakması konusunda somut olarak ilk adım atılacak. DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan silahların imha edilmesi konusunda yeni bir mesaj yayınlayacak. TBMM’de kurulacak komisyonun da çerçevesi belirlenecek. 

Türkiye’de terörün sonlandırılması kapsamında gündeme gelen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin en önemli aşamalarından biri olan PKK’nın silahları imha etmesi süreci için bütün hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta içinde milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında, önümüzdeki haftayı işaret ederek, “Çok kısa süre içinde yeni ve güzel gelişmeler olacak. Terörsüz Türkiye hedefine artık daha yakınız” dedi. 

MİT BAŞKANI TAKİP EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, PKK’nın silah bırakmasına ilişkin hazırlıklar Türkiye, Kuzey Irak ve Bağdat yönetiminin koordinasyonunda yapıldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın süreci bizzat yakından takip ediyor ve gelişmelerle ilgili an be an Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi veriyor. Kalın’ın, geçen hafta Kuzey Irak yönetiminin tarafları ile yaptığı görüşmelerde de PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin detaylar ele alınmıştı. 

Süleymaniye’de yapılacağı belirtilen silahların imhası etkinliği için, DEM Parti tarafından Türkiye’den de köşe yazarları ve bazı STK temsilcileri davet edildi. Bu etkinlikle ilgili video görüntülerinin MİT’in denetiminde yayınlanacağı belirtiliyor. Silahların tamamının imha edilmesinin sonbaharı bulacağı ifade edilirken, imha edilen bütün silahlar kayıt altına alınacak. Türkiye’nin, silahların başka bir ülkenin envanterine girmesine de müsaade etmeyeceği belirtiliyor. Türkiye; bu süreçte silah bırakmayan terör örgütü üyeleri ile mücadelesine devam edecek. Silahların imhası sürecine paralel olarak Kuzey Irak bölgesindeki örgüt kamplarının da hızla boşaltılması gündeme gelecek. 

İMRALI’DAKİ HAZIRLIKLAR

Öte yandan edinilen bilgilere göre, İmralı adasında da Öcalan’ın çalışma şartlarıyla ilgili bazı yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu doğrultuda, Öcalan’ın çalışma ofisi olarak kullanabileceği ayrı bir bölüm hazırlandığı, Öcalan için sekretarya görevini üstlenecek bazı isimlerin adada görevlendirildiği kaydediliyor. PKK’nın silah bırakma sürecinin Öcalan tarafından koordine edileceği, bu sebeple de İmralı’daki görüşme trafiğinin hızlanması bekleniyor. Öcalan’ın önümüzdeki hafta silahların bırakılacağı etkinlik için de bir mesaj yayınlanacağı açıklanmıştı. Öcalan’ın bu mesajı ‘devletin kontrolünden geçirildikten sonra’ ilgililerine teslim edildiği de zikrediliyor.     

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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