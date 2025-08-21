Abdulcemil Kırımoğlu'ndan pazarlıklara tepki! Kırım rüşvet aracı olamaz

YILMAZ BİLGEN - ABD-Rusya’nın Alaska buluşması ile ABD-Avrupa liderlerinin Washington görüşmelerini gazetemize değerlendiren Kırım Türklerinin Millî Lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Rus lider Vladimir Putin’in Lugansk, Donetks, Herson, Zaporijya ile birlikte Kırım işgaline meşruiyet kazandırmaya çalıştığını, ABD ve Rusya’nın pazarlık masasında Ukrayna haritasının acımasızca taksim edilmeye çalışıldığını söyledi.

Rusya’nın 100 yıl önce “Türkler birbirleriyle temasta olmasın” diye Zengezur’u doğu ve batı diye ayırdığını ve 1990’ların başında Ermenilere Karabağ’ı işgal ettirdiğini belirten Kırımoğlu “Dün Karabağ neyse bugünkü Kırım da odur. Karabağ’ın Türklüğü onca vahşete ve dökülen kana rağmen nasıl silinemediyse Kırım’ın tarihî, etnik, coğrafi kimliği yok edilemez. Karabağ’ımız 30 yıl sonra aslına döndü. Kırım da Allah’ın izniyle Türk yurdu olma vasfını yeniden kazanacak. Kırım Putin için vazgeçilmez. Çünkü Rusların hem Karadeniz deki varlığı hem de Türkiye boyutu itibarıyla Kırım olağanüstü stratejik önem arz ediyor” dedi.

BU SAVAŞ BİTMEZ

Hâlen Ukrayna Parlamentosunda milletvekilliği görevini de sürdüren Kırımoğlu “Zelenskiy hiçbir biçimde Ukrayna topraklarının işgalini tanıyamaz. Ukrayna anayasası çok açık. ABD’nin tek taraflı arazi tahsisi ya da bölge pazarlığının da ne uluslararası hukuk ne de Ukrayna yasaları ve halkı nezdinde herhangi bir karşılığı var. Avrupa Ukrayna’ya çok daha güçlü silahlar vermeye hazırlanıyor. Bu savaş bitmez. Güçle, işgalle ele geçirilen topraklar hukuki meşruiyetten mahrumdur. Hiçbir Ukraynalı ve Kırım Türk’ü Putin’e ata yurdumuz üzerinden pazarlık hakkı tanımadı. Yapılan görüşmelerin bizim nezdimizde herhangi bir karşılığı, kıymeti yok. Diğer oblastlar ve Kırım üzerinden pazarlık açık bir vatan hainliğidir. Hiç kimse böyle bir ihanetin parçası olmaz” dedi.

TURAN’IN KALBİYİZ

Türk dünyası arasında kurulan köprünün önemine vurgu yapan Kırımoğlu “Kırım Turan’ın kalbidir. En büyük hayalimiz Türk Devletler Teşkilatının resmî olarak da parçası olmak. Mevcut şartlar malum ancak sürgün hükûmeti olarak en azından gözlemci üye statüsünde birliğe dâhil olmak istiyoruz. Kırım için binlerce Türk evladının kanı aktı. Büyük acılar çektik. Kırım’ın acısı Türk dünyasının acısıdır. Buradan duyuruyorum Kırım Rus toprağı olmayacak. Önümüzdeki ay (24 Eylül) Kırım Platformu 4. toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantı Kırım’ın azadlık yürüyüşü açısından çok önemli. Türkiye ilk günden bu yana Kırım hassasiyetini hiç kaybetmedi. Dik durdu ve durmaya devam ediyor. Biz inanıyor ve biliyoruz ki Kırım Yarımadası’nı kurtuluşunda tıpkı Karabağ gibi Türkiye ile birlikte yeni bir destan yazacağız. O günler uzak değil” dedi.