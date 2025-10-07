Çelik kanatlara iki filo daha: Kadın pilot sayısı elli kat arttı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Çıldır Havaalanı’nda Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi 130. ve 131. filo mezuniyet töreni düzenlendi. Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç pilotları tebrik ederek “Kadınların havacılıktaki varlığı ülkemizin yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. Kadın pilot sayısı son 20 yılda 50 kat arttı ve bugün Türkiye’de kadın pilot oranı yüzde 9’a ulaştı. Bu, dünya ortalamasının üzerinde ve bizler için büyük gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Bakan Göktaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, THY eğitim uçağıyla Aydın semalarında yaklaşık 30 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi. Göktaş “Aydın çok güzel bir şehir. Kente kadın eli değdiği belli olmuş” dedi.