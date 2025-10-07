Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çelik kanatlara iki filo daha: Kadın pilot sayısı elli kat arttı

Çelik kanatlara iki filo daha: Kadın pilot sayısı elli kat arttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çelik kanatlara iki filo daha: Kadın pilot sayısı elli kat arttı
Uçuş, Pilot, Kadın Pilot, Mezuniyet, Bakan, Mahinur Özdemir Göktaş, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aydın’da düzenlenen THY Uçuş Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kadın pilot oranının son 20 yılda 50 kat artarak dünya ortalamasının üzerine çıktığını söyledi.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Çıldır Havaalanı’nda Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi 130. ve 131. filo mezuniyet töreni düzenlendi. Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç pilotları tebrik ederek “Kadınların havacılıktaki varlığı ülkemizin yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. Kadın pilot sayısı son 20 yılda 50 kat arttı ve bugün Türkiye’de kadın pilot oranı yüzde 9’a ulaştı. Bu, dünya ortalamasının üzerinde ve bizler için büyük gurur kaynağı” ifadelerini kullandı. 

Törenin ardından Bakan Göktaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, THY eğitim uçağıyla Aydın semalarında yaklaşık 30 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi. Göktaş “Aydın çok güzel bir şehir. Kente kadın eli değdiği belli olmuş” dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milli maç takvimi güncellendi: Liglere 3 hafta ara verilecekGalatasaray'da ocakta ayrılık kapıda: Premier Lig ekibi, 40 milyon avroyu gözden çıkardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul’un semtlerinin “en”leri: Fatih’in camileri Şişli’nin kalabalığı Şile’nin ormanları - Gündemİstanbul’un semtlerinin “en”leri128 bin yaslı ve hastaya vefa eli - Gündem128 bin yaslı ve hastaya vefa eliMossad’ın casusları kripto parayla çalışmış! Dedektiflik şirketi kurmuşlar - GündemMossad’ın casusları kripto parayla çalışmış!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide hedefimiz bağımsız Türkiye - GündemNükleerde hedef üst ligTrump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gazze'de anlaşma için yoğun çaba harcıyor, güçlü bir lider - GündemTrump'tan Erdoğan'a övgü: Güçlü bir lider28 Şubat davasında karar açıklandı: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası - Gündem13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Sonraki Haber Yükleniyor...