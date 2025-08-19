Paris'te ABD-İsrail-Suriye zirvesi! Müzakere masası bir kez daha kurulacak

Gazze’de 60 bine yakın sivili katleden Lübnan ve İran’a sayısız saldırı düzenleyen İsrail, Suriye’yi ise Arap-Dürzi çatışmasını bahane ederek işgale kalkıştı. Başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldıran İsrail ile Suriye arasında müzakereler Paris'te devam edecek.

PARİS'TE 3'LÜ ZİRVE

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in bu gece Fransa'nın başkenti Paris’te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Axios haber sitesinden Barak Ravid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismi açıklanmayan iki yetkilinin, Paris'te gerçekleşmesi beklenen görüşmeye ilişkin verdiği bilgileri aktardı.

SINIRDAKİ GÜVENLİK MASADA

Söz konusu yetkililer, İsrailli Bakan Dermer ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi arasındaki görüşmede İsrail ile Suriye sınırındaki "güvenlik konusunun” ele alınacağını belirtti.

Paylaşıma göre, ismi açıklanmayan iki yetkili, geçen hafta gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin son anda ertelenmesi nedeniyle bugüne sarktığını ileri sürdü.

SÜVEYDA'YA İNSANİ YARDIM KORİDORU KURULMAK İSTENİYOR

Washington yönetiminin İsrail’den Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentine “insani yardım koridoru kurulması” konusunda anlaşmaya varılması ve Süveyda’daki Dürzi topluluğuna "yardım sağlanması” için iki ülke arasında arabuluculuk yürüttüğü iddia edildi.

Dermer ve Şeybani arasında görüşme gerçekleşmesi halinde ikili ABD himayesinde bir ay içinde ikinci kez bir araya gelmiş olacak.