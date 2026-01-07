Gümrüksüz alışveriş ile ilgili önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin kararda yapılan değişiklikle Türkiye’ye gelen ürünlerde yeni bir dönem başladı. Vatandaşlar ''30 Euro gümrük muafiyeti kaldırıldı mı, gümrüksüz alışveriş kalktı mı?'' sorusunun cevabını ararken gümrüksüz alışveriş 30 Euro sınırına dair yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gümrüksüz alışveriş 30 Euro sınırı yeniden gündemde! Resmi Gazete'de yayımlanarak alınan kararla birlikte posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye’ye gelen tüm ürünler için vergi ödeme zorunluluğu getirildi. Peki, 30 Euro gümrük muafiyeti kaldırıldı mı, gümrüksüz alışveriş kalktı mı? İşte tüm detaylar...

30 Euroluk gümrük muafiyeti kaldırıldı mı? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

30 EURO GÜMRÜK MUAFİYETİ KALDIRILDI MI?

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, yurt dışından bireysel alışverişlerde uygulanan 30 Euro’ya kadar olan vergisiz alışveriş hakkı yürürlükten kaldırıldı.

Kararda ilgili maddenin metninde yer alan “30 Avro’yu aşan ancak” ifadesinin çıkarıldığı açıkça belirtildi. Değişiklikle birlikte tutarı ne olursa olsun yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelen ürünler artık gümrük vergisine tabi olacak.

30 Euroluk gümrük muafiyeti kaldırıldı mı? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın yürürlük tarihi de netleştirildi. Yeni düzenleme yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra uygulanmaya başlanacak. Sürenin ardından yurt dışı alışverişlerde muafiyet uygulaması tamamen sona erecek ve yeni vergi sistemi devreye girecek.

30 Euroluk gümrük muafiyeti kaldırıldı mı? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

YURT DIŞI ALIŞVERİŞLERDE VATANDAŞI NE BEKLİYOR?

Yeni düzenleme ile birlikte vatandaşlar, yurt dışından satın aldıkları ürünler için gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak. Ayrıca gümrük beyanname hizmet bedeli de alıcı tarafından karşılanacak.

30 Euroluk gümrük muafiyeti kaldırıldı mı? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

İLAÇ VE TAKVİYE EDİCİ GIDALAR İÇİN VERGİ ORANLARI BELİRLENDİ

Kararda, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve ticari nitelik taşımayan ilaçlar ile takviye edici gıdalar için uygulanacak vergi oranları da yeniden düzenlendi.

Değeri 1500 Euro’yu aşmayan ve sağlık raporu ya da doktor reçetesine dayanan ürünlerde, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen gönderiler için yüzde 30, diğer ülkelerden gelenler için ise yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi uygulanacak. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listede yer alan ürünler için oranlara ilave yüzde 20 vergi eklenecek.

İLGİLİ HABERLER EKONOMİ Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi! 30 euro limiti kaldırıldı

Haberle İlgili Daha Fazlası