Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yurt dışından gümrüksüz alışverişte 30 euro limiti kaldırıldı. Karar ile yurt dışı gümrüksüz alışveriş dönemi sona ermiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. Yayımlanan karar ile yurt dışından 30 euroya kadar olan eşyaların gümrüksüz getirilmesine izin veren, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Karar Değişikliği Yapılmasına Dair Kanunu'nun 126. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

KARAR 1 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. İstisnanın kaldırılmasının ardından yurt dışından eşya getirmek isteyenler gümrük müşavirliği hizmeti alacak.

KALDIRILMASI GÜNDEMDEYDİ

Daha önce internet üzerinden yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılacağı iddia ediliyordu. Avrupa Birliği, bu alışveriş yönteminde 150 euro muafiyeti 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldı. Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmesinden sonra Türkiye’de de 30 euroluk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanacağı öne sürülüyordu.

6 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelere göre, bireysel olarak yurt dışından getirilen ürünlerin gümrük sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. 2024 yılı aralık ayında bu bedel üzerinde yeni kararlar alındı. Kargo maliyetlerinin de dahil edilmesiyle sınır 27 euroya düşürüldü. Her siparişe, 3 euro kargo bedeli eklendi.

Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi! 30 euro limiti kaldırıldı

Özellikle hızlı kargo veya posta yoluyla Türkiye’ye gönderilen ve ticari mahiyet taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa yüzde 30, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyor. Ayrıca, 4760 Sayılı ÖTV Kanunu’na bazı özel ürünler için yüzde 20 oranında maktu vergi alınıyor.

KARGO ÜCRETİ 30 EUROYA DAHİLDİ

27 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışından sipariş edilen ürünlerin fiyatına kargo masrafları da dahile dilecek. Toplamda bedel 30 euroyu aşarsa gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek. Örneğin, yurt dışından bir e-ticaret sitesi üzerinden 29 euroya alınan bir ürünün, Türkiye'ye gelmesi için ödenecek 2 euroluk kargo bedeliyle toplam maliyeti 31 euro oluyordu. Böylece ürünün fiyatı yeni düzenlemeyle birlikte 30 euroluk alışveriş limitini aştığından gümrük müşavirliği hizmetine tabi oluyordu.

Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi! 30 euro limiti kaldırıldı

Haberle İlgili Daha Fazlası