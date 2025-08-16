Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Esad militanları İsrail'le el ele! Süveyda'da yeni provokasyon planı

Esad militanları İsrail'le el ele! Süveyda'da yeni provokasyon planı

Suriye’nin güneyindeki Süveyda vilayetinde İsrail destekli provokasyonlar yeniden sahneye kondu. Gösterilerin ön saflarında taşınan İsrail bayrakları ve “Suriye kimliği utançtır” sloganları, bölgede oynanan tehlikeli bölme planlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel kaynaklara göre, rejimden firar eden ve İsrail’le bağlantısı bulunan eski subay Tarık El-Şufi, dış destekli milislerle birlikte paalel bir güvenlik yapılanması kurarak Suriye'nin egemenliğini hedef alıyor.

Suriye'nin egemenliğini hedef alan İsrail destekli gösteriler, ülkenin güneyindeki Süveyda vilayetinde yeniden sahneye kondu. 

Yerel kaynaklar, İsrail bayrağının gösterilerin en önünde taşındığını ve bunun, Dürzi halkı üzerinden oynanan tehlikeli bir bölme planının parçası olduğunu aktardı.

Güvenlik birimleri, Süveyda’da bir süredir İsrail bağlantılı milis grupların faaliyetlerini yoğunlaştırdığını, bazı yerel grupların ise bu unsurlar tarafından provoke edildiğini iletti.

PROVOKASYONUN SİMGESİ: İSRAİL BAYRAĞI

Protesto gösterilerinde en dikkat çekici unsur, İsrail bayraklarının en önde taşınması ve eylemcilerin "Suriye kimliği utançtır" sloganlarıyla Suriye devletini hedef alması oldu.

Suriye Enformasyon Bakanlığı bu gelişmeyi "egemenliğe açık saldırı" olarak tanımlarken, uzmanlar bunun sıradan bir toplumsal tepki değil, organize bir dış müdahale girişimi olduğunu vurguladı.

EL-ŞUFİ'NİN PLANI: DIŞ MÜDAHALEYLE PARALEL YAPI İNŞA ETMEK

Gösterilerin perde arkasında, rejimden firar etmiş ve İsrail ile bağlantısı olan eski subay Tarık El-Şufi var.

El-Şufi’nin kurduğu "Süveyda Askerî Konseyi", halkın iradesini hiçe sayarak, İsrail silahlarıyla donanmış bir paralel güvenlik yapılanması kurmayı istemekte.

Geçtiğimiz günler güvenlik kaynakları, İsrail’in bölgeye insansız hava araçları ve zırh karşıtı silahlar gönderdiğini, El-Şufi'nin ise bu araçları kullanarak Suriye içindeki cephe hatlarını provoke ettiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, devletin Süveyda’da istikrarı sağlamakta kararlı olduğunu ve bölgedeki tüm ayrılıkçı yapılara karşı harekete geçileceğini aktardı.

