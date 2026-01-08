Halka arz sürecine giren Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ için talep toplama işlemleri sürüyor. Sabit fiyatla gerçekleşen arzda yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar hisse fiyatı, katılım endeksine uygunluk ve olası lot dağılımı oldu.

Plastik boru ve bağlantı elemanları üretiminde faaliyet gösteren Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ, Ocak ayının ilk haftasında halka arz sürecini başlattı. Üç gün sürecek talep toplama döneminde şirket payları belirlenen sabit fiyat üzerinden yatırımcılarla buluşuyor.

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Formül Plastik paylarının katılım endeksine uygunluğu yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Halka arz izahnamesinde yer alan bilgiler doğrultusunda şirket hisselerinin katılım endeksine uygun olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapan bireysel yatırımcılar da arz sürecine katılım sağlayabiliyor.

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Formül Plastik halka arzında pay başına fiyat 30,24 TL olarak belirlendi. Sabit fiyatla gerçekleştirilen arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 209 milyon TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Halka arz kapsamında toplam 40 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Payların FRMPL kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75’ini yeni fabrika ve kapasite artırımı yatırımlarında, kalan yüzde 25’ini ise işletme sermayesinde kullanmayı hedefliyor.

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Talep toplama işlemleri 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

