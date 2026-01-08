Halka arzın ardından gözler MEYSU koduyla işlem görecek hissenin borsada ne zaman işlem göreceğine ve dağıtım sonuçlarına çevrildi. Meysu halka arz ne zaman işlem görecek merak edilirken 5-6-7 Ocak tarihlerinde gerçekleşen talep toplama işlemi de sona erdi.

Meysu Gıda halka arzında pay başına satış fiyatı 7,50 TL olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, şirket sermayesinin yüzde 20,11’i halka açıldı. Halka arz kapsamında toplam 175 milyon adet pay yatırımcılara sunuldu. Peki, Meysu halka arz ne zaman işlem görecek?

MEYSU HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Meysu Gıda hissesinin talep toplama süreci 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlandı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarih de duyurulacak.

MEYSU hissesinin birkaç gün sonra işlem görmesi beklenirken resmi açıklamalar da takip ediliyor.

MEYSU HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Meysu halka arzında yatırımcı başına düşecek net lot miktarı henüz kesinleşmedi. Dağıtım miktarı, halka arza katılan kişi sayısına göre belirlenecek. Kesin lot dağılımı, halka arz sonuçları açıklandıktan sonra netlik kazanacak.

Muhtemel lot miktarları;

⁠150 Bin katılım ~ 525 Lot (3937 TL)

250 Bin katılım ~ 315 Lot (2362 TL)

350 Bin katılım ~ 225 Lot (1687 TL)

⁠500 Bin katılım ~ 158 Lot (1185 TL)

700 Bin katılım ~ 112 Lot (840 TL)

⁠1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (540 TL)

⁠1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (375 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (270 TL)

MEYSU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Meysu Gıda hissesi katılım endeksine uygun olarak halka arz edildi.

MEYSU BORSA KODU NEDİR?

Meysu Gıda’nın Borsa İstanbul’da işlem göreceği hisse kodu “MEYSU” olarak belirlendi. Hisse, işlem tarihinin açıklanmasının ardından MEYSU koduyla yatırımcıların alım-satımına açılacak.

