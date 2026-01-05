Meysu Gıda, 2026 yılının ilk halka arzları arasında yer almaya hazırlanırken, yatırımcıların gözü şirketin pay satışıyla ilgili tüm ayrıntılara çevrildi. Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından takvimi netleşen halka arz süreci kapsamında Meysu Gıda, belirlenen tarihlerde üç gün boyunca talep toplayacak. Halka arzla birlikte şirket hisseleri Borsa İstanbul’da “MEYSU” kodu ile işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar ise şimdi '' MEYSU kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, ne zaman talep toplayacak?'' sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

MEYSU HALKA ARZ NE ZAMAN?

Meysu Gıda halka arz süreci 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirket 3 gün boyunca talep toplayacak. Halka arz sonrası Meysu Gıda payları Borsa İstanbul’da MEYSU kodu ile işlem görmeye başlayacak.

MEYSU HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Meysu Gıda halka arzında toplam 175 milyon lot satışa sunulacak. Dağıtım yöntemi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım şeklinde uygulanacak. Yatırımcı başına düşecek lot miktarı, talepte bulunan kişi sayısına göre değişecek.

⁠150 Bin katılım ~ 525 Lot (3937 TL)

250 Bin katılım ~ 315 Lot (2362 TL)

350 Bin katılım ~ 225 Lot (1687 TL)

⁠500 Bin katılım ~ 158 Lot (1185 TL)

700 Bin katılım ~ 112 Lot (840 TL)

⁠1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (540 TL)

⁠1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (375 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (270 TL)

MEYSU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Meysu halka arzı katılım endeksine uygun.

MEYSU HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

T.O.M Katılım Bankası A.Ş

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Strateji Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

