Suriye’de yeni cephe açılıyor mu? Rejim artığı subayın yeni planı ortaya çıktı

DIŞ HABERLER—Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinde ilan edilen ateşkes, Dürzi milislerin saldırısıyla ihlal edildi.

Batı kırsalındaki bazı köylere düzenlenen saldırılarda iç güvenlik güçlerine bağlı bir personel hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan güvenlik kaynakları, saldırıların, eski Esed subayı ve şu anda Süveyda Askeri Konseyi lideri olan Tarık El-Şufi tarafından organize edildiğini doğruladı. Söz konusu gelişme, Suriye'deki çatışma dinamiklerinde yeni bir safhaya geçildiğine işaret etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise saldırıların Hikmet El-Hicri’ye bağlı yasa dışı Dürzi silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Ajans, "Tel Hadid köyüne ağır ve orta çaplı silahlarla saldırı düzenlendiğini, saldırıda birçok güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü" yazdı.

SÜVEYDA ASKERİ KONSEYİ NE YAPIYOR?

Sahadaki son gelişmelere ilişkin detaylı bilgileri, olay yerinden aktaran gazeteci Hemmam İsa el-Şeyh, turkiyegazetesi.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu.

Süveyda’daki son silahlı hareketlilik, bölgedeki yeni güvenlik yapılanmasının bir parçası olarak Süveyda Askeri Konseyi tarafından yürütülüyor.

Suriyeli gazeteci el-Şeyh şu ifadeleri kullandı:

"Saldırılar aslında, Suriye'nin güneyinde ayrı bir güvenlik bölgesi oluşturmayı amaçlayan bir stratejinin parçası olarak, planlama ve silahlanma açısından İsrail'den destek aldığına inanılan Süveyde Askeri Konseyi lideri Tarık El-Şufi tarafından yönetilmekte."

Konseyin kuruluşu, rejimin Süveyda’daki merkezi otoritesinin çökmesinden sonra ilan edilmişti.

Gazeteci el-Şeyh El-Şufi, rejim ordusundan ayrılmış eski bir subay olarak konseyin başında yer aldığını hatırlattı.

Tarık El-Şufi YPG ve bazı Dürzi silahlı gruplardan destek aldığı kaydetti.

SÜVEYDE ASKERİ KONSEYİ ENDİŞESİ: 'DÜRZİ KARTI' MASADA MI?

Esad'ın kaçışının ardından Şubat 2025'te kurulan Süveyda Askerî Konseyi, büyük ölçüde kaçak subaylar, emekli askeri personel ve daha küçük Dürzi gruplardan oluşuyor.

Konseyin genel amacı, özellikle sivilleri korumaya ve güvenlik iş birliğini güçlendirmeye odaklanarak eyaletteki askeri çabaları koordine etmek.

Ayrıca, özellikle temel malzeme kıtlığının arttığı bir dönemde ikmal hatlarını güvence altına almak, Şam hükümetinin güneyde genişlemesini engellemek ve gelecekteki muhtemel bir çözüm sürecinde yerel bileşenin siyasi etkisini korumak gibi hedefleri var.

Rusya ve İran gibi rejim destekçisi aktörlerin saha etkisi zamanla azaldı. Şam yönetimi, ülkenin batısında kontrolü yeniden tesis etmeye çalışırken, doğuda –Fırat Nehri’nin doğusundaki geniş alanlarda YPG unsurları, ABD’nin askeri ve lojistik desteğiyle varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Süveyde Askeri Konseyi'nin yapısını aktaran İsa el-Şeyh:"Konsey, rejim güçlerinden ayrılan eski bir subay olan Tarık El Şufi tarafından yönetiliyor ve bölgesel partilerle ilan edilmemiş iletişim kanallarına ek olarak bazı Dürzi silahlı oluşumları ve geleneksel yaşlılar tarafından desteklenen yerel etkiye sahip. İsrail'den doğrudan destek aldığına inanılan Süveyde Askeri Konseyi lideri Tarık El Şufi tarafından yönetiliyor ama Konseyin tamam İsrail tarafından desteklenmiyor" şeklinde konuştu.

SİLAHLAR NEREDEN GELİYOR? BTR-60'LAR CEPHEDE

Saldırılarda kullanılan zırhlı araçların ve ağır silahların kaynağı da açıklandı. Hemmam İsa el-Şeyh:

"Dürzi gruplar tarafından kullanılan ağır araçlar, daha önce ele geçirilen Suriye rejimine ait depolardan alınan mühimmat ve zırhlı araçlardan oluşuyor. Ayrıca, İsrail’in bazı uzak bölgelere sınırlı hava indirme yöntemiyle zırh karşıtı füzeler ve insansız hava araçları gönderdiğini de biliyoruz."

HALK İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Süveyde Askeri Konseyi'ne karşı bölge halkının bakış açısı da farklılık göstermekte. Hemmam İsa el-Şeyh'in aktardığına göre:

"Bir kesim, Dürzi grupları dış müdahaleye ve İsrail destekli milislere karşı bir savunma hattı olarak görüyor. Diğer kesim ise devletin yeniden hâkimiyet kurmasını, güvenliğin merkezi otorite tarafından sağlanmasını talep ediyor."

TARIK EL-ŞUFİ'NİN ÖZEL FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Turkiyegazetesi.com.tr Dürzi grupların lideri olarak tanımlanan Tarık El-Şufi’ye ait özel bir fotoğrafa da ulaştı.

El-Şufi’, geçmişte Sednaya Hapishanesi'nde görev yaptı. Rejimin zayıflamasının ardından Süveyda'ya geçti.

Rejimin kanlı subayı sahaya döndü

SAHADA SON DURUM NE?

Turkiyegazetesi.com.tr'nin sorularını cevaplayan güvenlik kaynakları, Hükmet el-Hicri’ye bağlı Dürzi silahlı gruplara karşı, Süveyda kırsalının batı eksenlerinde Genel Güvenlik Güçleri'nin ilerleyişini sürdüğünü iletti.

Son çatışmalarda 10’dan fazla silahlı unsur etkisiz hale getirildi, çok sayıda kişi ise esir alındı.

BOSRA EL-ŞAM GEÇİŞİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Öte yandan bölgedeki son gelişmeler nedeniyle Bosra el-Şam insani geçişinin geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Kaynaklar, "Süveyde'de ateşkes ihlali ve iç güvenlik güçlerine saldırılar nedeniyle geçici kapatma kararı alınmıştır" bilgisini paylaştı.