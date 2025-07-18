Süveyda’da çatışmalar kızışıyor: Arap aşiretler, Dürzi milislerin roketlerini ele geçirdi
Yerel kaynaklar, Bedevi Arap aşiretlerin gerçekleştirdiği ani operasyonlarda, İsrail destekli olduğu ileri sürülen Dürzi milislerin silah depolarında İsrail üretimi roketler ele geçirdiğini duyurdu.
Suriye'nin güneyindeki Süveyda’da tansiyon yeniden yükseldi. Bölgede Arap aşiretlerin ilerleyişi hız kesmeden devam ediyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, stratejik öneme sahip Walgah kasabası çatışmalar sonucunda Arap aşiretlerin kontrolüne geçti. Bölgedeki kaynaklar, Arap aşiret güçlerinin hızlı bir şekilde Süveyda şehir merkezine doğru ilerlediğini duyurdu.
Çatışmaların şiddetlendiği bölgede Dürzi milisler ile Arap aşiretler arasında ağır silahlar kullanılırken, şehir merkezinde gerilim üst seviyeye çıkmış durumda.
DEPOYU BASTILAR
Yerel kaynaklar, Bedevi Arap aşiretlerin gerçekleştirdiği ani operasyonlarda, İsrail destekli olduğu ileri sürülen Dürzi milislerin silah depolarında İsrail üretimi roketler ele geçirdiğini duyurdu.
İsrail destekli Dürzi savaşçının, asılı haldeki Sünni Bedevi cesedi önünde selfie çektiği fotoğraf sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı.
AŞİRETLER SEFERBERLİK İLAN ETTİ
Suriye, Halep ve kırsal bölgelerden gelen yaklaşık 50 bin savaşçı, Bedevi Arap aşiretlerine destek sağlamak amacıyla Süveyda’ya ulaştı. Birleşik aşiret güçleri, kent merkezindeki Dürzi lider Hecri grubuna saldırılar düzenledi.
DERA'DA HALK 'DEVRİMİN BEŞİĞİ' SLOGANLARIYLA SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Suriye’nin Dera kentinde halk, “Ey El-Cebel El-Hecri, size utanç giysisi giydirildi. Dera, devrimin beşiği” yazılı pankartlar ve sloganlarla protesto gösterisi düzenledi.
DÜRZİ MİLİSLERİN KATLİAMI DEVAM EDİYOR
İsrail destekli Dürzi milisler, bölgeye ilerleyen Arap aşiret güçlerinin ulaşması durumunda esir aldıkları Sünni Suriyeli Bedevi aileleri, özellikle kadın ve çocukları infaz etmekle tehdit ediyor.