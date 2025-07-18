50 bin kişiyle geldiler! Aşiret mensupları Süveyda için yemin etti

Süveyda’daki Dürzi gruplarla yaşanan çatışmalar üzerine, Arap aşiretlerine bağlı 50 binin üzerinde silahlı kişi bölgeye akın etti. Kabile önderleri, “Suriye’nin tamamı devletin kontrolüne geçene kadar kahve içmeyeceğiz” diyerek yemin ettiklerini açıkladı.

Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda kentinde Dürzi gruplar ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. DPA ve yerel kaynaklara göre, yaklaşık 50 bin aşiret mensubu Süveyda’ya yöneldi.

AŞİRETLER SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Suriye, Halep ve kırsal bölgelerden gelen yaklaşık 50 bin savaşçı, Bedevi Arap aşiretlerine destek sağlamak amacıyla Süveyda’ya ulaştı. Birleşik aşiret güçleri, kent merkezindeki Dürzi lider Hecri grubuna saldırılar düzenledi.

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KESKİN NİŞANCILAR VE DRONE'LAR SAHADA

Çatışmalar batı bölgelerde şiddetlenirken, Hecri grubuna bağlı güçler keskin nişancılar ve insansız hava araçları (drone) kullanıyor. Bedevi aşiretle birlikte kent çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı.

İSRAİL 48 SAATLİK GEÇİCİ İZİN VERDİ

İsrail Kanal 12’ye konuşan bir kaynak, bölgede artan istikrarsızlık nedeniyle Suriye hükümetine “48 saatliğine Süveyda’ya iç güvenlik gücü gönderilmesine izin verildiğini” söyledi.

BM UYARDI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Suriye yönetimine “Süveyda’daki ihlallere ilişkin hesap verebilirliği sağlama” çağrısında bulundu. Türk, “şiddetin durdurulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini” vurguladı.

Suriye'deki Arap aşiretleri: "Suriye'nin tamamı devletin himayesine girene kadar kahve içmek bize haramdır"

ARAP AŞİRETLERİNDEN "KAHVE YEMİNİ": DEVLET KONTROLÜ SAĞLANANA KADAR İÇMEYECEĞİZ

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürzi silahlı gruplar ile Bedevi Araplar arasında süregelen çatışmaların ardından, bazı Arap aşiretleri tüm iller devlet yönetimine geçene kadar kahve içmeyeceklerini açıkladı.

Suriye'deki Arap aşiretleri tarafından yapılan açıklamada, "İntikam alınana kadar kahve içmek bize haramdır" denildi. Aşiret üyelerinden biri, Süveyda'daki gelişmelere tepki olarak elindeki kahveyi yere dökerek, "Başta Süveyda olmak üzere Suriye'nin tamamı devletin himayesi altına girene kadar kahve içmek ve kahve öğütmek bize haramdır" ifadelerini kullandı.