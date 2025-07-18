Suriye ordusu Süveyda’ya geri dönüyor! "Hazırlıklar başladı!”

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürzi gruplar ile Bedevi aşiretleri arasında başlayan çatışmaların ardından, Suriye ordusu yeniden bölgeye intikal etmeye hazırlanıyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü,medya ofisi SANA'ya yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinin Süveyda kentinde istikrarı sağlamak, sivil halkı korumak ve Dürzi-Bedevi çatışmalarını bastırmak amacıyla yeniden konuşlanacağını duyurdu. Açıklamada, bu adımın, bölgede yeniden güven ortamı oluşturulması amacıyla atıldığı belirtildi.

KONTROL NOKTALARI KURULDU

Ria kaynaklarına göre, Suriye güvenlik güçleri El-Mezraa köyü yakınlarında, Dürzi bölgelerine girmeden önce kontrol noktaları oluşturdu.

Söz konusu konuşlanmanın doğrudan çatışmalara müdahale değil, taraflar arasında çatışmaları ayırmaya yönelik bir pozisyonlanma olduğu iletildi.

ATEŞKES İHLALİ SUÇLAMASI

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce sağlanan ateşkesin Dürzi silahlı gruplar tarafından ihlal edildiği öne sürüldü. Açıklamada, “kanun dışı güçler” olarak tanımlanan grupların, arabuluculuk taahhütlerine aykırı hareket ettiği ve barışı tehdit eden eylemler gerçekleştirdiği açıkladı.

İSRAİL'İN MÜDAHALESİNE TEPKİ

Şara yönetimi ayrıca, İsrail’in bölgeye yönelik saldırılarını Suriye’nin içişlerine “bariz bir müdahale” olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu tür dış müdahalelerin sahayı daha karmaşık hale getirdiği ve kaosa yol açtığı vurgulandı.