İsrail destekli milislerden Suriye ordusuna saldırı: 5 güvenlik görevlisi öldü

İsrail destekli el-Hicri milisleri, Pazar günü Suriye’nin güneyindeki Tel el-Hadid bölgesinde yer alan bir hükümet kontrol noktasına ağır silahlarla saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklara göre, tanklar, ağır makineli tüfekler ve havan toplarıyla gerçekleşen saldırı sonucunda 5 Suriye güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İSRAİL UÇAKLARI DERA VE SÜVEYDE ÜZERİNDE UÇUŞ YAPTI

Öte yandan, bölgedeki güvenlik kaynakları, İsrail’e ait savaş uçaklarının Dera ve Süveyde vilayetleri üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi. İsrail ordusu ise bu uçuşlara ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

Süveyde vilayetinde kurulduğu ilan edilen Askeri Konsey'in Başkanı Tarek El Şufi, güvenlik iş birliği için katıldığı bir toplantı sırasında Nurs Azam komutasındaki "Operasyon Odası" mensuplarınca silahlı saldırıya uğradıklarını ve kendisinin kaçırıldığını açıkladı.

Şufi'nin yayınladığı videoda toplantının ortasında silahlı kişilerce baskın düzenlendiği, dört kişinin yaralandığı ve kendisinin gözleri bağlı şekilde silah tehdidiyle bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi. Şufi, gözaltında zorla Suriye Savunma Bakanlığı ile bağlantılı olduğunu kabul eden sahte bir video çekmeye zorlandığını ifade etti.

"Bu doğrudan bir saldırıdır. Tüm yerel ve uluslararası kurumları sorumluluk almaya çağırıyorum" diyen Şufi, silahlı grubun Askeri Konsey’in yaklaşık 62 üyesini kaybetmesine yol açtığını söyledi.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR SİLSİLESİ

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.