Nevşehir'de hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Niğde-Derinkuyu kara yolu Yeşilhisar Kavşağı'nda Ü.A. idaresindeki hafif ticari araçla B.Ö. idaresindeki işçi servisi çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 14 kişi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar ise yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası