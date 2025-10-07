Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Davalara TRT'den yayınlanma yolu açılıyor

Davalara TRT’den yayınlanma yolu açılıyor

- Güncelleme:
Türkiye Gazetesi

CHP, belediye başkanlarının yargı süreçlerinin TRT’de canlı yayınlanmasını öngören teklifin Meclis gündemine alınması için çalışmalarını hızlandıracak.

Berat Temiz/ ANKARA - Meclis 1 Ekim’de yoğun bir tempoyla çalışmalarına başlarken, CHP’nin öncelikli gündemi, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu davası başta olmak üzere, belediye başkanlarının yargı süreçlerinin TRT ekranlarından canlı yayınlanabilmesi olacak. 

CHP, mayıs ayında Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinin bir an önce gündeme alınması için girişimlerde bulunacak. CHP kurmayları, söz konusu düzenlemenin gecikmeden yasalaşmasını istiyor. 

Canlı yayında yargılama için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye gerçekleri görsün” demiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli’nin sözlerinin hatırlatılması üzerine “Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur” demişti. 

