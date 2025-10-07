Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir’de grev bitti çöp çilesi bitmedi

İzmir’de grev bitti çöp çilesi bitmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir’de grev bitti çöp çilesi bitmedi
İzmir, Buca, Çöp Toplama, Grev, Çevre Kirliliği, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Buca’da belediye işçilerinin grevi bitmesine rağmen günlerdir toplanmayan çöpler kötü koku, hastalık riski ve vatandaş tepkisine yol açtı.

İzmir Buca’da belediye işçilerinin grevi sona erdi ancak çöp yığınları yerinden kıpırdamadı. Günlerdir toplanmayan çöpler kötü kokuya, trafiğe ve vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Seyhan Mahallesi, Aydın Hatboyu Caddesi çöplerle kaplandı, yollar âdeta çöp dağlarına döndü. Vatandaşlar hastalık riski ve kötü koku nedeniyle belediyeye isyan etti.

Bölge sakini Yusuf Altıntaş “Milleti kandırıyorlar. Ondan sonra oy aldı mı, gel keyfim gel. Bundan sonra oy yok onlara. Ya gözleri yok mu? Görmüyorlar mı? Sadece ceplerini mi düşünüyorlar? Milleti düşün. Millet onları oraya gönderiyor. İnsan işi değil bu. Hastalık yayıyor çevreye” dedi. Muhammet İlgen adlı vatandaş da “İki araba geçemiyor. Bu çöplerde yüzüyor abi. Bir belediye bu çöpleri nasıl toplamaz? Bu çöplerin vergisini almıyor mu? Nasıl bir belediyecilik bu ya? Bu çileyi her gün çekiyoruz” diye konuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Terör örgütü SDG düğümü, Ankara’da çözülecek! YPG ihanet ederse Suriye’nin yanındayızA Milli Takım'da Bulgaristan ve Gürcistan maçı hazırlıkları: Uğurcan Çakır ve Berke Özer yer almadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çelik kanatlara iki filo daha: Kadın pilot sayısı elli kat arttı - GündemKadın pilot sayısı elli kat arttıİstanbul’un semtlerinin “en”leri: Fatih’in camileri Şişli’nin kalabalığı Şile’nin ormanları - Gündemİstanbul’un semtlerinin “en”leri128 bin yaslı ve hastaya vefa eli - Gündem128 bin yaslı ve hastaya vefa eliMossad’ın casusları kripto parayla çalışmış! Dedektiflik şirketi kurmuşlar - GündemMossad’ın casusları kripto parayla çalışmış!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide hedefimiz bağımsız Türkiye - GündemNükleerde hedef üst ligTrump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gazze'de anlaşma için yoğun çaba harcıyor, güçlü bir lider - GündemTrump'tan Erdoğan'a övgü: Güçlü bir lider
Sonraki Haber Yükleniyor...