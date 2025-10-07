İzmir’de grev bitti çöp çilesi bitmedi

İzmir Buca’da belediye işçilerinin grevi sona erdi ancak çöp yığınları yerinden kıpırdamadı. Günlerdir toplanmayan çöpler kötü kokuya, trafiğe ve vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Seyhan Mahallesi, Aydın Hatboyu Caddesi çöplerle kaplandı, yollar âdeta çöp dağlarına döndü. Vatandaşlar hastalık riski ve kötü koku nedeniyle belediyeye isyan etti.

Bölge sakini Yusuf Altıntaş “Milleti kandırıyorlar. Ondan sonra oy aldı mı, gel keyfim gel. Bundan sonra oy yok onlara. Ya gözleri yok mu? Görmüyorlar mı? Sadece ceplerini mi düşünüyorlar? Milleti düşün. Millet onları oraya gönderiyor. İnsan işi değil bu. Hastalık yayıyor çevreye” dedi. Muhammet İlgen adlı vatandaş da “İki araba geçemiyor. Bu çöplerde yüzüyor abi. Bir belediye bu çöpleri nasıl toplamaz? Bu çöplerin vergisini almıyor mu? Nasıl bir belediyecilik bu ya? Bu çileyi her gün çekiyoruz” diye konuştu.