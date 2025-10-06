İBB soruşturmasında reklamcı itiraf etti, muhasebeci doğruladı: Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un şirketine para gönderdim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren reklamcı Ali Yakut, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un sahibi olduğu takı firmasına 706 bin TL ödeme yaptığını iddia etti.

"İHALELERE GİREBİLMEK İÇİN PARA GÖNDERMEM İSTENDİ"

Sabah'ta yer verilen habere göre, Ali Yakut, savcılığa verdiği ifadesinde, 2024 yılının Ağustos-Eylül aylarında ismini "Çiğdem" olarak öğrendiği bir kadın tarafından arandığını belirtti. Görüşmede, "Sizinle çalışmak istiyoruz, reklam firması olduğunuz için size iş verebiliriz. Ancak önce Byzag adlı firmaya 706 bin TL göndermeniz gerekiyor." denildiğini aktardı.

"İŞLERİM ZARAR GÖRMESİN DİYE KABUL ETTİM"

Yakut, o dönemde Murat Ongun’un sektördeki etkisini bildiğini ve mevcut işlerini kaybetme endişesiyle bu talebi kabul ettiğini söyledi. Yakut’un ifadesine göre, belirtilen tutar Byzag isimli şirkete aktarıldı ancak ödeme karşılığında ne bir fatura düzenlendi ne de herhangi bir hizmet alındı.

MUHASEBECİ DE ÖDEME İDDİASINI DOĞRULADI

Yakut’un şirketinin muhasebecisi Kerim Ali Yıldırımhan da tanık sıfatıyla verdiği ifadede patronunun beyanlarını doğruladı. Yıldırımhan, "Ali Bey’in talimatı üzerine, Gözdem Ongun’un şirketine 706 bin TL ödeme yaptım." dedi.

"NE FATURA GELDİ NE ÜRÜN"

Yakut, ödeme sonrasında Byzag şirketinden herhangi bir dönüş alamadıklarını ve ihalelere de dahil edilmediklerini ifade etti. Fatura talep ettiklerinde ise şirket yetkililerinin, SGK ve vergi borçları bulunduğu için belediye işlerine giremeyeceklerini söylediklerini anlattı.

"OPERASYONDAN SONRA ULAŞAMADIM"

Reklamcı Yakut, İBB’ye yönelik operasyonun başlamasından yaklaşık 10 gün önce bu ödemenin gerçekleştiğini, operasyon sonrasında ise bahsi geçen kişilere bir daha ulaşamadığını belirtti. Olay, "rüşvet karşılığı ihale vaadiyle para alındığı" yönündeki iddiaları güçlendirdi.